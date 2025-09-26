Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Το απόλυτο πάρτυ για το Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Η μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία κάθε εβδομάδα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η Κυριακή αποκτά ξανά ρυθμό με το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta! Αυτή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, ζήσε την ένταση της αναμέτρησης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και διασκέδαση.

Το μόνο που έχεις να κάνεις; Να πας σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ και με ένα απλό scan στο QR code, μπαίνεις live στη δράση και γίνεσαι μέρος του πιο ζωντανού party της αγωνιστικής, με διαγωνισμούς, δώρα και προβλέψεις.

Ο Θανάσης Πασσάς, δίνει το σύνθημα με το αστείρευτο χιούμορ και τη μοναδική του ενέργεια, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται καλεσμένοι, με pre-game αναλύσεις, προβλέψεις, ενισχυμένες αποδόσεις και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Ζήσε live την ατμόσφαιρα όπως μόνο το Gazzetta και το Πάμε Στοίχημα ξέρουν να προσφέρουν.

Μπες κι εσύ στο παιχνίδι και ζήσε το όπως ποτέ ξανά!