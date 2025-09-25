Puma-Adidas: Μία θρυλική αντιπαλότητα φτάνει στο τέλος της;

Η πολύχρονη διαμάχη ανάμεσα σε Puma και Adidas φαίνεται ότι θα λήξει τελικά με έναν «επιχειρηματικό γάμο».

Η Puma και η Αdidas είναι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παπουτσιών παγκοσμίως, αλλά και και αυτές που διαμόρφωσαν την βιομηχανία αθλητικών υποδημάτων, όπως την ξέρουμε σήμερα.

Όλα ξεκίνησαν την μακρινή δεκαετία του 1920 ανάμεσα στα αδέρφια Dassler. H διαμάχη μεταξύ τους δημιούργησε δύο είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των δύο κολλοσών αθλητικών ειδών παγκοσμίως: την Adidas και την Puma.

Για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών, της κουλτούρας του δρόμου και των αθλητικών ενδυμάτων, οι δύο αυτές εταιρίες είναι βέβαια, κάτι περισσότερο από απλοί ανταγωνιστές. Έχουν γράψει ιστορία διαμορφώνοντας τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αθλητικών ειδών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Adidas φαίνεται πλέον να εξετάζει το να αγοράσει την Puma. Αν γίνει αυτό υπάρχουν πολλά θετικά και αρνητικά στρατηγικά οφέλη.

🇩🇪🔥🤯 𝐑𝐔𝐌𝐎𝐑: Adidas to Buy Puma in Historic Merger⁉ https://t.co/gUo1ReDtn0 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 18, 2025

Θετικά στρατηγικά οφέλη της συγχώνευσής μπορεί να είναι η μείωση του κόστους στις αλυσίδες εφοδιασμού, στα συστήματα και στη διεθνή εφοδιαστική, ενίσχυση διαπραγματευτικής δύναμης σε συμβάσεις με αθλητές και influencers και αύξηση περιθωρίων κέρδους μέσω περιορισμού περιττών γενικών εξόδων.

Στα αρνητικά είναι οι πιθανές συγκρούσεις εταιρικών και εθνικών πολιτισμών, κίνδυνος αποδυνάμωσης της εταιρικής ταυτότητας και της μάρκας, έντονος ρυθμιστικός έλεγχος από τις αρχές ανταγωνισμού, αντίσταση από καταναλωτές που εκτιμούν την ύπαρξη ανταγωνισμού και ενδεχόμενη απώλεια υποστήριξης από οπαδούς που παραμένουν πιστοί στην Puma.

Could PUMA and adidas be headed toward a merger? 👀



Shares of PUMA SE climbed nearly 5% following fresh speculation about a possible merger with rival adidas 📈



The buzz was sparked by Roy Adams, PUMA investor and co-founder of investment firm Metronuclear, who suggested that… pic.twitter.com/rrrt6gKwqU — Nice Kicks (@nicekicks) September 17, 2025

Προς το παρόν, οι αναφορές ότι η Adidas εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Puma παραμένουν υποθετικές. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία από τις δύο εταιρείες.