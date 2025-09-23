Λόταρ Ματέους: Ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου στο κόκκινο χαλί με τη 26χρονη σύντροφό του
Ο Λόταρ Ματέους, ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990, τράβηξε όλα τα βλέμματα στη φετινή τελετή της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι, όχι μόνο για το παρελθόν του στο ποδόσφαιρο αλλά και για την προσωπική του ζωή.
Ο 64χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής Γερμανίας εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό της Τερέζα Ζόμερ, 26χρονου μοντέλου και απόφοιτης του King’s College και του Πανεπιστημίου Durham στην ψυχολογία, επιβεβαιώνοντας επίσημα τη σχέση τους. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και μήνες και έχει απαθανατιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις, από αγώνες Nations League στη Γερμανία μέχρι χειμερινές εξορμήσεις για σκι στην Αυστρία.
Lothar Matthäus, de 64 anos, presente na cerimônia da Bola de Ouro 2025 com a namorada Theresa Sommer, de 26 anos!September 22, 2025
Matthäus já foi casado 5 vezes.#BallonDor pic.twitter.com/TPqv7EHT8I
Η Τερέζα Ζόμερ φαίνεται να έχει κερδίσει την καρδιά του Ματέους, ενώ ο ίδιος, πέρα από τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες του, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα Μέσα με την... άστατη προσωπική του ζωή. Ο Ματέους έχει παντρευτεί πέντε φορές στο παρελθόν και έχει τρία παιδιά, δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο και έναν γιο από τον τελευταίο του γάμο με την Αναστασία Κλίμκο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.