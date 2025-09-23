Ο Λόταρ Ματέους έκλεψε τις εντυπώσεις στη Χρυσή Μπάλα στο Παρίσι, εμφανιζόμενος στο πλευρό της 26χρονης συντρόφου του, Τερέζα Ζόμερ, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους και αποδεικνύοντας ότι η καρδιά του θρύλου παραμένει… νέα.

Ο Λόταρ Ματέους, ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990, τράβηξε όλα τα βλέμματα στη φετινή τελετή της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι, όχι μόνο για το παρελθόν του στο ποδόσφαιρο αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο 64χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής Γερμανίας εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό της Τερέζα Ζόμερ, 26χρονου μοντέλου και απόφοιτης του King’s College και του Πανεπιστημίου Durham στην ψυχολογία, επιβεβαιώνοντας επίσημα τη σχέση τους. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και μήνες και έχει απαθανατιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις, από αγώνες Nations League στη Γερμανία μέχρι χειμερινές εξορμήσεις για σκι στην Αυστρία.

Η Τερέζα Ζόμερ φαίνεται να έχει κερδίσει την καρδιά του Ματέους, ενώ ο ίδιος, πέρα από τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες του, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα Μέσα με την... άστατη προσωπική του ζωή. Ο Ματέους έχει παντρευτεί πέντε φορές στο παρελθόν και έχει τρία παιδιά, δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο και έναν γιο από τον τελευταίο του γάμο με την Αναστασία Κλίμκο.