Κατηγορίες Πούμας προς Μαρσιάλ: «Αυτό που ξέχασε να κάνει ήταν να μας ζητήσει μια συγγνώμη»

Σε συνέντευξη του σε μεξικανικό μέσο, ο τεχνικός διευθυντής της Πούμα, Εντουάρντο Σαράτσο, μίλησε για τη μεταγραφή του Μαρσιάλ που «ναυάγησε» και για τη Μοντερέι που τελικά υπέγραψε τον Γάλλο.

Ο Μαρσιάλ παρουσιάστηκε την Παρασκευή (19/09) ως η νεότερη μεταγραφή της Μοντερέι, με συμβόλαιο μέχρι το 2027.

«Σωματικά νιώθω πολύ καλά, προπονούμουν κάθε μέρα στην Αθήνα. Το jet lag είναι δύσκολο, αλλά είμαι έτοιμος για αύριο αν ο προπονητής αποφασίσει», είπε ο παίκτης και όπως όλα δείχνουν θα κάνει το ντεμπούτο του σήμερα (20/09) στον αγώνα της Μοντερέι κόντρα στην Κλαμπ Αμέρικα.

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, πριν υπογράψει με την τωρινή του ομάδα, ένας άλλος σύλλογος από το Μεξικό, η Πούμας, είχε ετοιμάσει πρόταση και επρόκειτο να πληρώσει 750.000 ευρώ για τον Γάλλο επιθετικό, με τον οποίο φέρεται να υπήρχε και προφορική συμφωνία.

Όμως, καθώς πλησίαζε η προθεσμία της μεταγραφικής περιόδου, η Μοντερέι φέρεται να έκανε μια υψηλότερη προσφορά και να έκλεισε απευθείας συμφωνία με την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός διευθυντής της Πούμας, Εντουάρντο Σαράτσο, σε συνέντευξη του εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μεταγραφή που «ναυάγησε».

«Ξεκινήσαμε συνομιλίες με τον Άντονι πριν από εβδομάδες, διαπραγματευτήκαμε με την ομάδα του και μας επετράπη να μιλήσουμε με την ΑΕΚ», είπε. «Είχαμε κλήσεις μέσω Zoom, τηλεφωνικές συναντήσεις και καταλήξαμε σε μια προφορική συμφωνία. Ετοιμάζαμε τα συμβόλαια και ξαφνικά είδαμε την ανακοίνωση της Μοντερέι».

Στην ίδια συνέντευξη συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος ρωτήθηκε τι συνέβη και άλλαξε γνώμη ο Μαρσιάλ.

«Δεν είναι ο ατζέντης, αλλά ο παίκτης που αποφασίζει. Και ο παίκτης αποφάσισε. Δε ξέρω αν πρόκειται για τα χρήματα, είναι δικαίωμα του και καλά έκανε... ίσως το μόνο που ξέχασε ήταν να μας ζητήσει συγγνώμη»

