Stoiximan Super League: «Πονηρή» έξοδος για την ΑΕΚ στην AEL FC Arena, με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι «αιωνίων»

H δράση για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (21/9) και κορυφώνεται φυσικά με το ελληνικό clasico, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 στο Απόστολος Νικολαΐδης.

Νωρίτερα ωστόσο η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην AEL FC Arena απέναντι στους «βυσσινί» σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Η ΑΕΛ έχει βασικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Γνώρισε οριακή ήττα στην πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έμεινε στο 1-1 εντός με την Κηφισιά και πήρε παλικαρίσιο βαθμό στην Αρκαδία στο 2-2 με τον Αστέρα.

Πήγε στο ημίχρονο με δύο γκολ στην πλάτη, ωστόσο έβγαλε αντίδραση και με ισάριθμα τέρματα του Πασσά στο δεύτερο μέρος κατάφερε να σώσει την ισοπαλία. Μεσοβδόμαδα, με το ίδιο σκορ πήρε έναν βαθμό στο Κύπελλο Ελλάδας στο εκτός έδρας με την Μαρκό.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τα νικηφόρα αποτελέσματα και διατηρεί εντός συνόρων το μομέντουμ που έχτισε στα προκριματικά της Ευρώπης. Μετράει 3/3 στο πρωτάθλημα με μηδέν παθητικό τερμάτων και επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω εκτός έδρας για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου.

Ο Νίκολιτς κερδίζει για την ώρα τις εντυπώσεις, καθώς παρουσιάζει ένα σύνολο με αποφασιστικότητα, που ξέρει να παίζει για τη νίκη έστω και χωρίς να εντυπωσιάζει. Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο μπαίνουν σιγά σιγά στην εξίσωση, προσφέροντας έξτρα ποιοτικές λύσεις και βάθος στο ρόστερ.

Για όλους τους ευνόητους λόγους, η ΑΕΚ είναι το φαβορί στην αναμέτρηση. Η ΑΕΛ έχει ενθουσιασμό και άγνοια κινδύνου στο παιχνίδι της, είναι επικίνδυνη μπροστά αλλά και αφελής στα μετόπισθεν.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έρχεται με πολύ διαφορετικά δεδομένα για τις δύο ομάδες. Αν και το παρελθόν έχει διδάξει πολλάκις πως αυτά δεν παίζουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο όταν κοντράρονται οι δύο συγκεκριμένες ομάδες.

Το 1-1 με τον Λεβαδειακό και η ήττα-σοκ από την Κηφισιά αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των «πρασίνων», που πάνε στο ντέρμπι με τον Χρήστο Κόντη και αναζητούν κάποιο όνομα με βαρύ βιογραφικό ως διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.

Το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου αλλά και των οπαδών είναι κάθε άλλο παρά ιδανικό, ωστόσο ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φαντάζει ως πρόκληση ανάκαμψης. Το ρόστερ δεν είναι κακό, αντιθέτως οι ποιοτικές λύσεις είναι αρκετές, τουλάχιστον σε μονάδες. Το ερώτημα για τον Παναθηναϊκό είναι αν θα καταφέρει να βρει χημεία και αυτοπεποίθηση για να ψάξει διακρίσεις την φετινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός μετράει 3/3 στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League, με μηδέν παθητικό τερμάτων και εννέα τέρματα στην επιθετική συγκομιδή του. Προβλημάτισε μεσοβδόμαδα στο 0-0 με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες έπαιξαν... μονότερμα την αντίπαλο τους, που έμεινε με 10 παίκτες από το 26', ωστόσο δεν βρήκαν ποτέ τις λύσεις για να διασπάσουν την γραμμή Μαζινό της Πάφου. Πολύ δύσκολα θα προλάβει την αποστολή ο Ζέλσον, εκτός ο Γιάρεμτσουκ, ωστόσο αυτή τη φορά ο Μεντιλίμπαρ έχει τις επιλογές των Γιαζιτζί και Καμπελά.

Η πίεση είναι στην πλευρά των γηπεδούχων. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο ντέρμπι με γενικής φύσεως προβλήματα και υποχρέωση νίκης, διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει από νωρίς πολύ πίσω στην κούρσα του τίτλου. Ο Ολυμπιακός μοιάζει πιο έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι και βολεύεται πολύ καλύτερα απέναντι σε ομάδες που προσπαθούν να παίζουν και όχι να «καταστρέψουν».

