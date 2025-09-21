Και οι δύο ψάχνουν αντίδραση σε ένα οριακό ντέρμπι!

Το «αιώνιο» ντέρμπι κόβει την ανάσα παντού και πάντα κι αυτό συμβαίνει και τώρα, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να τίθενται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο (21:00) για την 4η στροφή της Super League.

Ώρα για την πρώτη μεγάλη μονομαχία του «μαραθωνίου» στο πρωτάθλημα, με «πράσινους» και «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται στη Λεωφόρο με φόντο τους τρεις βαθμούς και το γόητρο που συνοδεύει τους αγώνες ανάμεσα στους «αιώνιους».

Ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση και την αγωνιστική κατάσταση, οι αναμετρήσεις τους κόβουν την ανάσα. Ωστόσο παρά το γεγονός πως το πρώτο ντέρμπι της σεζόν γίνεται τόσο νωρίς, δείχνει να έχει αποκτήσει χαρακτήρα «τελικού» ειδικά για τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, ο οποίος ακόμα δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα, με μία ισοπαλία (1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο) και μία ήττα (3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό).

Τα άσχημα αποτελέσματα που συνοδεύτηκαν από κακές εμφανίσεις οδήγησαν στο «διαζύγιο» με τον Ρούι Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να επιστρέφει στην άκρη του πάγκου για να καθοδηγήσει το «τριφύλλι», αρχής γενομένης από το ντέρμπι.

Ο άλλοτε συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επανακάμπτει μετά το βραχύβιο πέρασμά του ως πρώτος προπονητής για δύο αγώνες το 2024, με έναν εξ αυτών να είναι το 2-2 στη Λεωφόρο στα Playoffs και θέλει αυτή τη φορά να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη φετινή νίκη.

Στην άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός που έχει κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε την περσινή σεζόν που κατέκτησε τον τίτλο, μεσοβδόμαδα έμεινε στο 0-0 με την Πάφο στο Champions League και θέλει να εκμεταλλευτεί την πίεση του αντιπάλου του για να συνεχίσει με το απόλυτο και να ξεφύγει ακόμα περισσότερο.

Στα πέντε τελευταία ντέρμπι με γηπεδούχους τους «πράσινους» τα 3 έχουν λήξει ισόπαλα και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, με το «Χ» να έχει σταθερά τον πρώτο λόγο ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο 2.01 η ισοπαλία έπειτα από τα πρώτα 45 λεπτά.

Τα 9/10 τελευταία ντέρμπι στην έδρα του Παναθηναϊκού συνδυάστηκαν με Under 2.5 και το εκ νέου Under είναι στο 1.67.

Το πάθος ξεχειλίζει σε αυτά τα παιχνίδια και ο Γερμανός διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν θα χρειαστεί και τις κάρτες για να διατηρήσει τον έλεγχο. Στο 1.81 οι Over 5.5 κάρτες.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

