Η παράδοση του ΠΑΟΚ και η Κηφισιά που συνήθισε να σκοράρει!

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Super League ανοίγει με αναμετρήσεις για όλα τα γούστα.

Η Κηφισιά συνεχίζει την… περιπλάνησή της στα γήπεδα μην έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το «Ζηρίνειο» στο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι την προηγούμενη αγωνιστική υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό δεν την εμπόδισε να κάνει την έκπληξη και να πάρει τη νίκη (3-2), δείχνοντας στην πράξη πως είναι σύνολο που είναι έτοιμο για όλα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αντιμετωπίζει αυτή τη φορά στο Αγρίνιο τον Άρη (18:00), με τους «κίτρινους» του Μανόλο Χιμένεθ να έχουν 2/2 και μάλιστα εκτός έδρας, με τον Ισπανό τεχνικό (1-2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, 0-1 στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο). Η Κηφισιά έχει 5/5 επίσημα ματς με G/G και το G/G και με τους Θεσσαλονικείς είναι στο 2.09.

Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης (20:00), με τους γηπεδούχους του Χουάν Φεράντο να βρίσκουν ρυθμό, ψυχολογία και νίκες. Στο Αγρίνιο πήραν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα με το 1-2 επί του Παναιτωλικού, ενώ ακολούθησε το άνετο πέρασμα από την έδρα της Ηλιούπολης (1-3).

Οι Αρκάδες από την πλευρά τους μετά τις δύο πρώτες πολύ δύσκολες αγωνιστικές με Ολυμπιακό και ΑΕΚ όπου ηττήθηκαν, άγγιξαν το πρώτο «τρίποντο» αλλά παρά το 2-0, έμειναν στο 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στην Τρίπολη, ενώ αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) εκτός έδρας με την Κηφισιά για το Κύπελλο.

Οι Βολιώτες έχουν τρεις σερί νίκες επί του Αστέρα, με την τελευταία τον περασμένο Δεκέμβριο να είναι με G/G (2-1). Στο 1.89 το G/G στο Βόλο.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό (20:30) με φόντο το 4/4 για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία μέσω της αναμέτρησης με τους Αγρινιώτες θέλει να ξεπεράσει τη βαριά ήττα στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό (4-1).

Ο «δικέφαλος» του Βορρά «τρέχει ένα τρομερό σερί 21 νικών επί του Παναιτωλικού την τελευταία δεκαετία, 12 εξ αυτών να είναι με N/G όπως και οι δύο περσινές (2-0, 0-1). Στο 1.74 η νίκη του ΠΑΟΚ με μηδέν στην εστία.

