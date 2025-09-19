Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Το απόλυτο αθλητικό πάρτι επιστρέφει κάθε εβδομάδα

Η νέα σεζόν ξεκινά με τον πιο... εκρηκτικό τρόπο, την Κυριακή, στις 20:30, με το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει δυναμικά για να μετατρέψει κάθε εβδομάδα σε μια γιορτή του αθλητισμού και του στοιχήματος.

Κάθε εβδομάδα, live σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο απόλυτο sports party από οποιοδήποτε κατάστημα, απλά σκανάροντας το QR code και μπαίνοντας απευθείας στη δράση.

Το πρώτο Sports Party της νέας σεζόν ξεκινάει την Κυριακή, στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Ο μοναδικός Θανάσης Πάσσας μας υποδέχεται στο κατάστημά του και με το γνώριμο χιούμορ και τη μοναδική του ενέργεια, δίνει το σύνθημα για την έναρξη της απόλυτης γιορτής. Στο πλευρό του, καλεσμένοι, αναλύσεις, προβλέψεις, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης.

Και φυσικά... αθλητικό κέφι και live ατμόσφαιρα όπως μόνο το Gazzetta και το Πάμε Στοίχημα ξέρουν να προσφέρουν.

Μπες κι εσύ στο παιχνίδι, ζήσε την εμπειρία σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ και γίνε μέρος του απόλυτου sports & betting event της σεζόν.