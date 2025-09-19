Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το πράσινο «πρέπει» και το «ερυθρόλευκο» αήττητο!

Η αγωνιστική των ντέρμπι τα έχει… όλα! Τα ρεκόρ που κυνηγάνε Ολυμπιακός και Λίβερπουλ, ο Αρτέτα που πάει να γράψει ιστορία, η Ρώμη που κόβεται στα δύο και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα στα Crazy Stats.

Το βράδυ της Κυριακής όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 3 πιο πρόσφατα εκτός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ μετράνε 2 σερί νίκες. Αήττητο σερί 4 αγώνων για τελευταία φορά είχαν πετύχει το 1988, ενώ 3 διαδοχικές νίκες σημείωσαν το Νοέμβριο του 2016.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα από τα 2 φετινά του ματς στη Super League. Στις 3 από τις 8 προηγούμενες σεζόν δεν κέρδισε κανένα από τα 3 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία του παιχνίδια για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο του από το 2021 με τον Μαρτίνς στον πάγκο. Με όλα τα παραπάνω, το διπλό προσφέρεται στο 2.30.

Από εκεί και πέρα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σκοράρει σε 30 ματς πρωταθλήματος από τότε που έκανε το ντεμπούτο του το 2023 (συνολικά 38 γκολ) και είδε την ομάδα του να κερδίζει στα 25 από αυτά. Η μοναδική ήττα, με τον ίδιο να σκοράρει, ήρθε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 2-1 τον Σεπτέμβριο του 2024. Σε απόδοση 3.00 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί. Τέλος, ο Μεχντί Ταρέμι ξεκίνησε την καριέρα του στη Super League, σκοράροντας δύο γκολ επί του Πανσερραϊκού και έγινε ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που βρίσκει δύο φορές δίχτυα στο ντεμπούτο του μετά τον Λουτσιάνο Γκαλέτι το 2008. Στο 3.30 το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ταρέμι.

Premier League γεμάτη ντέρμπι!

Το πρόγραμμα της Premier League ανοίγει με το ντέρμπι του Merseyside και τη Λίβερπουλ να φιλοξενεί την Έβερτον. Οι Reds έχουν χάσει μόνο ένα από τα 28 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Anfield σε όλες τις διοργανώσεις (0-2 τον Φεβρουάριο του 2021), ενώ ψάχνουν την 5η διαδοχική εντός έδρας νίκη για πρώτη φορά μετά το 1937. Παράλληλα, οι Toffees δεν έχουν σκοράρει στις 5 από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις τους στην έδρα της Λίβερπουλ.



6 - Six of Liverpool's last nine 90th-minute winning goals in the Premier League have been scored (1) or assisted (5) by Mo Salah - although today was the first time he scored a 90th-minute winner himself in the competition. Occasion. pic.twitter.com/PDCzdpCow4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2025

Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, μπορεί να μην βγάζουν μάτια με την απόδοσή τους, αλλά έχουν κερδίσει και τα 4 πρώτα ματς της σεζόν στην Premier League, ψάχνοντας το «5 στα 5» για πρώτη φορά μετά το 2019. Θα τα καταφέρουν; Ο άσος πληρώνει 1.47. Άλλωστε, ο Ντέιβιντ Μόις δεν έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει στο Anfield στην προπονητική του καριέρα, χάνοντας τα 14 από τα 20 παιχνίδια του εκεί.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Σλοτ έχει πετύχει 7 από τα 9 της γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και η επιλογή να δούμε περισσότερα γκολ στην επανάληψη προσφέρεται σε απόδοση 2.00. Τέλος, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πετύχει 8 γκολ στην καριέρα του με τη Λίβερπουλ επί της Έβερτον για την Premier League και χρειάζεται ακόμα ένα, για να πιάσει τον Τζέραρντ στην κορυφή της σχετικής λίστας. Σε απόδοση 2.10 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

Το απόγευμα του Σαββάτου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Τσέλσι. Μπορεί οι «κόκκινοι διάβολοι» να αντιμετωπίζουν και φέτος πολλά προβλήματα, όμως τρέχουν αήττητο σερί 12 αγώνων στο ζευγάρι για την Premier League στο Old Trafford, με την τελευταία τους ήττα να σημειώνεται τον Μάιο του 2013 (0-1). Μπορεί η ομάδα του Αμορίμ να ηττήθηκε με 1-0 από την Τσέλσι τον περασμένο Μάιο, αλλά η τελευταία φορά που γνώρισε διαδοχικές ήττα στο ζευγάρι ήταν το 2011. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.70.

31 - Ruben Amorim has 31 points in 31 Premier League games. Of the 29 managers with more than 30 games who've averaged a point per game or less, 27 of them have been in charge of at least one team who were relegated from the Premier League the season they were in charge. Worry. pic.twitter.com/aiMp5yqMN5 — OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2025

Από εκεί και πέρα, ο Μπράιαν Μπεούμο έχει άμεση συμμετοχή σε 6 γκολ στα 7 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο την Τσέλσι για την Premier League. Με τη νέα αγορά «Πόντοι παίκτη» παίρνουμε απόδοση 2.15 να πάρει ο Μπεούμο 10+ πόντους (για σουτ, σουτ εντός εστίας, γκολ & ασίστ). Τέλος, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες φέτος στο πρωτάθλημα (14), αλλά ακόμα δεν έχει δώσει κάποια ασίστ. Η απόδοση να δώσει ο Φερνάντες τουλάχιστον 1 ασίστ κυμαίνεται στο 4.33.

Καλύτερα δεν θα μπορούσε να κλείσει το πρόγραμμα στην Αγγλία, καθώς το απόγευμα της Κυριακής η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «κανονιέρηδες» έχουν κερδίσει τα 2 από τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 πιο πρόσφατα και τώρα θα ψάξουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2015. Άλλωστε, έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία ματς με τη Σίτι εντός έδρας, αναζητώντας τώρα το καλύτερο σερί από τον Απρίλιο του 2009.

Martin Zubimendi, from all angles 🤌 pic.twitter.com/3aH0txpBuy — Premier League (@premierleague) September 13, 2025

Επιπλέον, οι Citizens έχουν χάσει τα 5 από τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα αμέσως μετά από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ανάμεσα στα οποία ήταν και η συντριβή με 5-1 από την Άρσεναλ τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.93. Αν οι γηπεδούχοι δεν ηττηθούν, τότε ο Μικέλ Αρτέτα θα γίνει ο πρώτος προπονητής, που δεν χάνει από τον Πεπ Γκουαρδιόλα για 5 διαδοχικά παιχνίδια.

Η Άρσεναλ κυνηγάει ακόμα μία εντυπωσιακή επίδοση. Έχει κερδίσει και τα 2 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της χωρίς να δεχθεί γκολ φέτος και η τελευταία φορά που ξεκίνησε με 3 νίκες στο γήπεδό της με 0 παθητικό ήταν το 1960. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που δείχνει να έχει βρει ξανά τη φόρμα του.

50 - Erling Haaland has scored his 50th goal in his 50th home Premier League game for Manchester City. In the competition's history, only Alan Shearer required fewer home appearances to hit 50 goals (47). Bullseye. pic.twitter.com/pQQtouU8YO — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2025

Ο Νορβηγός έχει πετύχει 4 γκολ σε 6 ματς κόντρα στην Άρσεναλ στην Premier League, ενώ στο Λονδίνο έχει σκοράρει 19 φορές σε 20 παιχνίδια. Τώρα, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ προσφέρεται στο 2.70. Τέλος, ο Γιόκερες βρήκε δίχτυα και στα 2 παιχνίδια του στο Emirates μέχρι στιγμής (3 γκολ) και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης που σκοράρει και στα 3 πρώτα του ματς εντός έδρας για τους «κανονιέρηδες» μετά τον Λακαζέτ το 2017. Θα τα καταφέρει; Στο 2.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γιόκερες.

Μεγάλα ματς (και) σε Ιταλία, Γαλλία

Το μεσημέρι της Κυριακής διεξάγεται το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Serie A, με τη Λάτσιο να υποδέχεται τη Ρόμα. Οι Giallorossi τρέχουν αήττητο σερί 4 αγώνων στο ζευγάρι, με μόλις 1 γκολ παθητικό, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2016. Τα πράγματα, πάντως, είναι διαφορετικά, όταν οι Biancocelesti είναι τυπικά γηπεδούχοι, καθώς το δικό τους αήττητο σερί έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια, επίδοση ρεκόρ.

22 - Roma have attempted at least 22 shots without scoring in a #SerieA match for the first time since 5 February 2022, against Genoa (23). Wall.#RomaTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

Η τελευταία τους ήττα σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 (0-2), ενώ στο μοναδικό ντέρμπι που ξεκίνησε τόσο νωρίς το μεσημέρι, οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει με 3-1 τον Απρίλιο του 2017. Τα δύο τελευταία Λάτσιο – Ρόμα, πάντως, έληξαν ισόπαλα, και 3 διαδοχικές ισοπαλίες έχουμε να δούμε από το 1992. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί; Η ισοπαλία τώρα προσφέρεται σε απόδοση 3.20.

Ντέρμπι και στη Γαλλία, όπου η Μαρσέιγ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στο Classique. Οι Παριζιάνοι τρέχουν αήττητο σερί 12 αγώνων στη Μασσαλία για τη Ligue 1, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους, κερδίζοντας τα 9 από αυτά. Επιπλέον, δεν έχουν δεχθεί γκολ σε καμία από τις 6 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στο Vélodrome, επίδοση που επίσης είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού. Θα διευρύνουν τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις οι φιλοξενούμενοι; Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 1.93.

Το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό έχει φτάσει στα 19 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, σκοράροντας συνολικά 40 τέρματα. Ποτέ στην ιστορία της κατηγορίας καμία ομάδα δεν πέτυχε 20 σερί νίκες επί ενός αντιπάλου. Θα τα καταφέρει ο «Δικέφαλος του Βορρά», κάνοντας το απόλυτο ύστερα από 4 αγωνιστικές για πρώτη φορά μετά το 2018; Ο άσος με χάντικαπ -2 προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 2.65.

Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Λάρισα για το πρωτάθλημα. Η Ένωση, μάλιστα, έχει κάνει το απόλυτο φέτος, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2007. Θα συνεχίσει τα σερί της; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.41 και το διπλό σε συνδυασμό με N/G σε ενισχυμένη απόδοση 2.20.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Εσπανιόλ, από την οποία δεν έχει χάσει ούτε μία φορά στα 27 προηγούμενα παιχνίδια τους στη Μαδρίτη, έχοντας κερδίσει και τα 10 πιο πρόσφατα από αυτά. Σκοράρει, μάλιστα, για 43 διαδοχικά ματς στο ζευγάρι. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.35 προσφέρεται ο συνδυασμός του άσου με το Over 3,5.

1 - Real Madrid have won a LaLiga game in which they conceded a penalty and received a red card for the first time since March 2019 against Real Valladolid (1-4). Setbacks. pic.twitter.com/1yqIKfLdFU — OptaJose (@OptaJose) September 13, 2025

Ο Άρης κέρδισε τον Ατρόμητο στην πρώτη του έξοδο στο πρωτάθλημα. Τα 25 τελευταία χρόνια μόνο μία φορά, το 2020, κατάφερε να κερδίσει και τα 2 πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του στη σεζόν. Θα το επαναλάβει με αντίπαλο την Κηφισιά, στο παιχνίδι που ο Μανόλο Χιμένεθ θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής των «κίτρινων», που κερδίζει και τα 2 πρώτα του ματς μετά τον Χερμάν Μπούργος το 2022; Στο 1.93 βρίσκουμε το διπλό.

Ο Λεβαδειακός εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν και τώρα θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, από τον οποίο δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στο ζευγάρι. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, διεκδικούν τη 2η νίκη τους στις 4 πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά μετά το 2008. Θα τα καταφέρουν; Ο άσος πληρώνει 2.15.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Αστέρα, επί του οποίου μετράει 3 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Θα κερδίσουν και πάλι οι γηπεδούχοι; Ο άσος πληρώνει 2.50.

Η αγωνιστική στην Ισπανία κλείνει με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Χετάφε. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 20 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Βαρκελώνη, κερδίζοντας τα 16 από αυτά. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.25.

Η Μπάγερν δεν έχει χάσει κανένα από τα 10 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Bundesliga, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2019. Σκόραρε, μάλιστα, 3+ και στα 5 πιο πρόσφατα από αυτά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην κατηγορία. Ήρθε η ώρα να το σπάσει κόντρα στη Χόφενχαϊμ; Το διπλό προσφέρεται στο 1.35, ενώ αν το συνδυάσουμε με Over 3,5 στο 2.80.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει επικίνδυνη έξοδο στη Μαγιόρκα, όμως μετράει 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα στο ζευγάρι και ψάχνει την 6η για πρώτη φορά μετά το 2004. Οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση, τρέχοντας αρνητικό σερί 7 αγώνων χωρίς νίκη, ενώ δεν έχουν καν σκοράρει επί της Ατλέτικο στα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Το διπλό πληρώνει 1.73.

Ντέρμπι και στην Ολλανδία, όπου η Αϊντχόφεν φιλοξενεί τον Άγιαξ. Ο «Αίαντας» έχει κερδίσει και τα 2 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και ψάχνει την 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1972-73. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 4.33. Από την άλλη, βέβαια, ο Άγιαξ δεν κέρδισε κανένα από τα 2 πρώτα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια του στη σεζόν στην Eredivisie, δείχνοντας κακό πρόσωπο. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.73.

Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βερόνα και θα προσπαθήσει να κάνει το απόλυτο ύστερα από 4 αγωνιστικές για πρώτη φορά μετά το 2018. Παράλληλα, οι «μπιανκονέρι» έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία τους ματς στη Serie A, ξεκινώντας από την προηγούμενη σεζόν, και αν κερδίσουν ξανά, θα έχουν κάνει την καλύτερή τους επίδοση από το 2023. Το διπλό προσφέρεται στο 1.57.

Η Μίλαν έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Ουντινέζε, όμως έχει και καλή παράδοση στο ζευγάρι, μετρώντας 3 διαδοχικές νίκες με συνολικά τέρματα 8-2. Περισσότερες σερί νίκες έχουν να κάνουν οι «ροσονέρι» από το 2001. Παράλληλα, η Μίλαν έχει κερδίσει και στις 2 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο Ούντινε, ψάχνοντας τώρα την 3η σερί νίκη μετά το 2008. Θα τα καταφέρει; Στο 1.82 βρίσκουμε το διπλό.

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

Για πρώτη φορά μετά το 2015 η Σοσιεδάδ δεν κέρδισε κανένα από τα 4 πρώτα της παιχνίδια στη σεζόν στη LaLiga (τότε με τον Μόις στον πάγκο). Πρέπει να γυρίσουμε στο 2006, για να βρούμε την τελευταία φορά που δεν πέτυχε ούτε μία νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Θα επαναλάβει εκείνο το αρνητικό ρεκόρ κόντρα στην Μπέτις; Ο άσος πληρώνει 2.05.

Η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Βόλφσμπουργκ στο παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική στην Bundesliga, με τους γηπεδούχους να τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων στο πρωτάθλημα, το κορυφαίο τους από τον Οκτώβριο του 2023. Οι Βεστφαλοί, μάλιστα, σκοράρουν 2+ γκολ για 11 διαδοχικές αγωνιστικές, για την κορυφαία τους επίδοση από το 1995, με τον άσο να πληρώνει 1.49 και 1.63, αν συνδυαστεί με Over 1,5. Τέλος, ο Γκιρασί συνεχίζει να εντυπωσιάζει και σκοράρει για 8 σερί ματς στο πρωτάθλημα. Μόνο Ομπαμεγιάνγκ (10) και Λεβαντόφσκι (15) έχουν βρει δίχτυα σε περισσότερα για την Ντόρτμουντ. Η Βόλφσμπουργκ, μάλιστα, αποτελεί τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο στη Γερμανία, σκοράροντας 8 γκολ εναντίον της. Το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γκιρασί προσφέρεται στο 1.68.

Λεβερκούζεν και Γκλάντμπαχ δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν και έχουν ήδη αλλάξει προπονητές. Τώρα, θα αναμετρηθούν στην BayArena, με τους γηπεδούχους να τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων στο ζευγάρι για το πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι δεν κερδίζουν για 10 αγωνιστικές στο χειρότερό τους σερί από το 2008, ενώ ακόμα δεν έχουν σκοράρει στη σεζόν, κάτι που συμβαίνει μόλις για 2η φορά στην ιστορία τους μετά το 1991… Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.58.

Η Τότεναμ έχει πολύ απαιτητική έξοδο στην έδρα της Μπράιτον, όπου ηττήθηκε και στις 2 προηγούμενες σεζόν. Ποτέ στην ιστορία της, όμως, δεν έχασε 3 διαδοχικά εκτός έδρας ματς στο ζευγάρι, ενώ φέτος έχει εντυπωσιάσει στα ταξίδια της, κερδίζοντας και τα 2 ματς, με συνολικά τέρματα 5-0, στο κορυφαίο της σερί από τον Νοέμβριο του 2020. Θα συνεχίσουν οι Spurs το καλό σερί, βάζοντας τέλος και στην κακή παράδοση των τελευταίων ετών; Το διπλό πληρώνει 3.00.

Η Μπέρνλι υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια επιβεβαιώθηκε το G/G, που τώρα πληρώνει 1.75. Ο Ποστέκογλου θα βρίσκεται για 2η φορά στον πάγκο των φιλοξενούμενων, έχοντας κερδίσει και τα 2 προηγούμενα παιχνίδια του επί της Μπέρνλι, όταν βρισκόταν στο τιμόνι της Τότεναμ. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.20.

Το εντυπωσιακό εντός έδρας αήττητο σερί της Ράγιο Βαγιεκάνο επί της Θέλτα έχει φτάσει στα 14 ματς για το πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, όμως, η ομάδα του Βίγκο έχει μείνει στην ισοπαλία και στις 4 προηγούμενες αγωνιστικές, με σκορ 1-1 σε όλες τις περιπτώσεις. Θα συνεχιστούν και τα 2 αυτά σερί; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.25, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 σε απόδοση 6.50.

Η Λειψία τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 36 αγώνων κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν στην Bundesliga. Μία από αυτές φέτος είναι η Κολωνία, την οποία υποδέχονται τώρα οι «Ταύροι». Θα το διευρύνουν; Στο 1.63 βρίσκουμε τον άσο.

Η Άστον Βίλα έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν και δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα 5 πρώτα της ματς στην Premier League, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2014. Μόλις 2 ομάδες, μάλιστα, δεν βρήκαν δίχτυα σε καμία από τις πρώτες 5 αγωνιστικές της σεζόν, με τελευταία την Κρίσταλ Πάλας το 2017. Την ίδια στιγμή, η Σάντερλαντ κέρδισε και τα 2 εντός έδρας παιχνίδια της μέχρι τώρα, με την τελευταία φορά που έκανε το απόλυτο ύστερα από 3 αγωνιστικές να είναι το 1965. Θα τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι; Στο 3.50 ο άσος.

Η Λιντς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουλβς, επί της οποίας μετράει 3 διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι γηπεδούχοι χάνουν και τα 4 πρώτα ματς της σεζόν στην Premier League. Θα πετύχουν 4η σερί νίκη στο ζευγάρι οι φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά μετά το 1971; Στο 2.75 το διπλό.

3 - West Ham’s three defeats in the Premier League this season have all been by 3+ goal margins, while MD4 is the joint earliest a side has lost as many as three games by a 3+ goal margin in a season in the competition (also Bournemouth in 2022-23). Stinging. pic.twitter.com/o467wGMkas — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2025

Η Κρίσταλ Πάλας δεν έχει χάσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στο Λονδίνο για την Premier League, ενώ η Γουέστ Χαμ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα (συνολικό σκορ 2-10), μετρώντας 3 διαδοχικές ήττες. Θα φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε 2η συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη επί της Γουέστ Χαμ για πρώτη φορά μετά το 2015; Το διπλό προφέρεται στο 2.40.

Ντέρμπι και στην Αυστρία, με τη Σάλτσμπουργκ να φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς. Η τελευταία κέρδισε και τα 2 τελευταία μεταξύ τους ματς, ψάχνοντας την 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 2002. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει τις λιγότερες νίκες (3) στο ξεκίνημα της σεζόν από το 2016, ενώ έχουν ήδη δεχθεί 8 γκολ για πρώτη φορά από το 2015. Παράλληλα, η Στουρμ ξεκίνησε τη σεζόν με 3 εκτός έδρας νίκες και ποτέ στην ιστορία της, από το 1974 και μετά, δεν πέτυχε 4… Θα τα καταφέρει τώρα; Στο 4.00 βρίσκουμε το διπλό.

