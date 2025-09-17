Έχει το πρέπει αλλά έχει και τον… τρόπο!

Η μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League είναι γεγονός, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο (19:45) στην πρεμιέρα της League Phase.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περίμενε πέντε χρόνια για να βρεθεί ξανά σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά η αναμονή έφτασε στο τέλος της και οι νταμπλούχοι Ελλάδας φορούν ξανά τα «αστέρια» στη φανέλα τους για να αρχίσουν τις μάχες τους στη League Phase, με την Πάφο να είναι η πρώτη αντίπαλος.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει οκτώ αγώνες στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, τέσσερις στο Φάληρο και τέσσερις εκτός έδρας, με στόχο την καλύτερη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή ώστε να μπορέσει να συνεχίσει στη νοκ άουτ φάση, είτε ιδανικά απευθείας στους «16» εφόσον τερματίσει στην πρώτη 8άδα, είτε στην ενδιάμεση φάση των Playoffs μέσω των θέσεων 9-24.

Ο αγώνας με την πρωταθλήτρια Κύπρου αποτελεί καλή ευκαιρία για νικηφόρο ποδαρικό, επαναλαμβάνοντας ό,τι και το 2020 στην τελευταία του παρουσία όταν είχε υποτάξει τη Μαρσέιγ στο Φάληρο (1-0).

Η Πάφος ζει τις δικές της ιστορικές στιγμές καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε όμιλο του Champions League χάρη στις τρεις προκρίσεις που πήρε στα προκριματικά (με Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου, Ερυθρό Αστέρα), ωστόσο η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο γνωρίζει πως ο Ολυμπιακός στην έδρα του έχει το πάνω χέρι, με αήττητο επτά ευρωπαϊκών αγώνων (5 νίκες, 2 ισοπαλίες).

Οι Πειραιώτες σε τρεις αγώνες πρωταθλήματος παρά το 3/3 δεν έχουν σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο αναμένεται να μπουν με ορμή για να πάρουν το πάνω χέρι και το γκολ έως το 28’ είναι στο 1.83.

Στην πρώτη γραμμή για να απειλήσει την αντίπαλη εστία βρίσκεται ο Ελ Καμπί που ήταν την προηγούμενη διετία πρώτος σκόρερ σε Conference League και Europa League. Στο 1.83 να βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του στο Champions League.

