Οι Galacticos έκαναν πλάκα στον Κώστα Νικολακόπουλο για το... drone που έχει πάνω από του Ρέντη βλέποντας πράγματα εκεί όπου δεν υπάρχουν καν κάμερες.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στο ματς Ολυμπιακός Β'-Πανιώνιος. Ενα ματς το οποίο δεν είχε τηλεοπτική κάλυψη. Ο ίδιος όταν εξηγούσε κάποιες φάσεις, δημιούργησε απορία των... Galacticos για το πώς είναι δυνατόν να τα βλέπει, με τον ίδιο να κάνει πλάκα λέγοντας ότι έχει... drone πάνω από του Ρέντη.

