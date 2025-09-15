Το απόλυτο ματς: Οι κορυφαίοι «θρύλοι» του ποδοσφαίρου έδωσαν παράσταση χωρισμένοι σε επίθεση-άμυνα

Ποδοσφαιριστές «μύθοι» όπως οι Ροναλντίνιο, Κακά και Ανρί τέθηκαν αντιμέτωποι απέναντι σε Νέστα, Φέρντιναντ και Πουγιόλ!

Ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα ''All Star Game'' μεταξύ θρύλων του ποδοσφαίρου, έλαβε χώρα στην Κορέα. Παρουσία 65.000 θεατών που εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε 20 λεπτά, πολλοί από τους κορυφαίους που κλώτσησαν ποτέ τη «στρογγυλή θεά» έδωσαν ένα μοναδικό σόου.

Η εταιρία Nexon, που δραστηριοποιείται στον τομέα των video games, σε συνεργασία με την EA που λανσάρει το περίφημο EA FC (πρώην FIFA), δημιούργησαν αυτή τη σπουδαία βραδιά, το Icons Match. Σταρς του παρελθόντος όπως οι Ροναλντίνιο, Ανρί, Κακά, Ρούνεϊ, Τζέραρντ και Ντρογκμπά, τέθηκαν αντιμέτωποι με τους Κασίγιας, Νέστα, Φέρντιναντ, Πουγιόλ, Μακελελέ και του «δικού μας», Ζιλμπέρτο Σίλβα.

Κεντρική ιδέα ήταν να χωριστούν δυο ομάδες όπου η μια θα ήταν η «επίθεση» και η άλλη «άμυνα», με την πρώτη να κοουτσάρεται από τον Αρσέν Βενγκέρ, και τη δεύτερη από τον Ράφα Μπενίτεθ, παίρνοντας τα ονόματα FC Spear (οι επιθετικοί) και Shield Utd (οι αμυντικοί).

Για την ιστορία, η αναμέτρηση έληξε 2-1 υπέρ των... αμυντικών, με τους Ρούνεϊ, Μαϊκόν και Παρκ Τζου-Χου να σκοράρουν, ενώ διαιτητής ήταν ο ανεπανάληπτος Πιερλουίτζι Κολίνα.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

FC Spear (Αρσέν Βενγκέρ): Μπουφόν, Παρκ Τζι-Σουνγκ, Τζέραρντ, Σβαϊνστάιγκερ, Μπέιλ, Κακά, Ρούνεϊ, Ζέεντορφ, Ανρί, Ροναλντίνιο, Ντρογκμπά.

Αγωνίστηκαν επίσης: Πιρές και Αζάρ.

Shield Utd (Ράφα Μπενίτεθ): Κασίγιας, Νέστα, Φέρντιναντ, Βίντιτς, Πουγιόλ, Κάρικ, Μακελελέ, Ρίισε, Μαϊκόν, Μαρκίσιο, Άσλεϊ Κόουλ.

Αγωνίστηκαν επίσης: Ζιλμπέρτο Σίλβα και Σολ Κάμπελ.