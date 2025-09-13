Με το βλέμμα στην Πάφο καθαρίζει νωρίς, αντίδραση για τον Άρη!

Το πρωτάθλημα επιστρέφει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με το πρώτο «πιάτο» της 3ης αγωνιστική της Super League να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Η αυλαία ανοίγει στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να μετρά αντίστροφα για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στη League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο και θέλει πριν τη μονομαχία με τους πρωταθλητές Κύπρου να κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα απέναντι στον Πανσερραϊκό (18:00).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει δύο νίκες μεν, αγχωτικές δε (2-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο, 0-2 στον Βόλο) και περιμένει τους Σερραίους, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν 0/2 μετά το 2-0 από την ΑΕΚ και το 0-1 από τον ΟΦΗ. Βασικό μέλημα των Πειραιωτών είναι αυτή τη φορά να «καθαρίσουν» γρήγορα, σε αντίθεση με τις δύο πρώτες στροφές, για να βάλουν βάσεις νίκης και να μπορούν να σκεφτούν άμεσα τον αγώνα με την Πάφο. Το πρώτο γκολ του αγώνα έως το 20’ είναι στο 2.08.

Η σκυτάλη περνά στο Περιστέρι και την μονομαχία ανάμεσα σε Ατρόμητο και Άρη (20:00), με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στους 3 πόντους. Οι «κυανόλευκοι» του Λεωνίδα Βόλου νίκησαν τον Παναιτωλικό (0-2) και ηττήθηκαν από τον ΠΑΟΚ (1-0), ενώ οι «κίτρινοι» νίκησαν τον Βόλο (2-0) και ηττήθηκαν από τον Παναιτωλικό (0-2), αποτέλεσμα που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει ντεμπούτο.

Στις 8 τελευταίες αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Ατρόμητο ο Άρης έχει τρεις νίκες, ενώ πέντε ματς έχουν λήξει ισόπαλα, όπως και τα δύο τελευταία με το ίδιο σκορ (1-1). Το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή είναι στο 2.80.

Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο (20:00) με τους γηπεδούχους να προέρχονται από το «διπλό» επί του Άρη (0-2), ενώ οι Θεσσαλοί έχουν μείνει στο μηδέν έχοντας ηττηθεί από Άρη και Ολυμπιακό. Σε 11/12 τελευταία παιχνίδια και στις δύο έδρες μόλις μία φορά επικράτησε γηπεδούχος και μάλιστα στα τέσσερα τελευταία ο γηπεδούχος δεν σκόραρε. Στο 1.94 η ισοπαλία στο ημίχρονο.

