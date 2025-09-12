Πάπου Γκόμες: «Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αγώνα, το ποδόσφαιρο ήταν νεκρό για μένα»

Ο Πάπου Γκόμες παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ολόκληρη την ιστορία πίσω από τον διετή αποκλεισμό του από τα γήπεδα λόγω ντόπινγκ.

Ο Πάπου Γκόμες ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τον διετή αποκλεισμό του από τα γήπεδα λόγω ντόπινγκ. Ο 37χρονος Αργεντινός θα μπορεί να αγωνιστεί ξανά από τις 20 Οκτωβρίου 2025, οπότε λήγει και η ποινή του.

Το καλοκαίρι υπέγραψε ως free agent στην Πάντοβα και ανυπομονεί να βοηθήσει την ομάδα στη Serie B, έπειτα από δύο χρόνια απραξίας από το ποδόσφαιρο.

Ο Γκόμες, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής στο Κατάρ, βρέθηκε χωρίς ομάδα λόγω του αποκλεισμού του, πλέον επιστρέφει για να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Στον πρώην αρχηγός της Αταλάντα είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού τον Οκτώβριο του 2022, αφού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αντιντόπινγκ σε μια ουσία που απαγορεύεται χωρίς ιατρική άδεια. Όπως εξήγησε, είχε πάρει ένα σιρόπι για τον βήχα των παιδιών του χωρίς να ενημερώσει την ιατρική ομάδα του συλλόγου. Η ποινή του ήταν διετής αποκλεισμός και εγκρίθηκε από τη FIFA το 2023. Πλέον, ο ίδιος μίλησε για το περιστατικό, θεωρώντας δίκαιο να υπάρξει αποκλεισμός, αλλά όχι διάρκειας δύο ετών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλεχάντρο Πάπου Γκόμες

«Προφανώς, δεν παίζω το θύμα. Η ευθύνη ήταν αποκλειστικά δική μου. Ήμουν ο ανόητος που πήρα σιρόπι για τον βήχα που δεν έπρεπε. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μου έδωσε διετή αποκλεισμό.

Μπορείς να σε τιμωρήσουν με αποκλεισμό για τέσσερις μήνες, έξι μήνες. Παίρνεις κοκαΐνη, καπνίζεις ένα τσιγάρο και παίρνεις έξι μήνες. Εγώ πήρα δύο χρόνια επειδή πήρα το σιρόπι για τον βήχα του γιου μου. Ποιος το έχει αυτό στο μυαλό του; Το έχω, και να 'μαι, να το παλεύω. Ναι, ήμουν πολύ θυμωμένος, πολύ έξαλλος, και στην αρχή μου ήταν δύσκολο να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αγώνα. Έκλεισα την τηλεόραση. Για μένα, το ποδόσφαιρο ήταν νεκρό».