Την οργισμένη απάντηση του Ρούμπεν Νέβες προκάλεσε δημοσίευμα περιοδικού, το οποίο συνέδεσε ερωτικά τον Πορτογάλο με την χήρα του κολλητού του, Ντιόγο Ζότα, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή!

Ακόμα το σοκ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη είναι μεγάλο από τον αδόκητο χαμό του Ντιόγο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία στις 3 Ιουλίου. Παρών στην κηδεία του ήταν ο πρώην συμπαίκτης και στενός του φίλος, Ρούμπεν Νέβες, τον οποίο ωστόσο έκανε έξω φρενών ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα το περιοδικό «TGM» δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ρούμπεν Νέβες με την χήρα του Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, όπου απεικονίζονται σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για φημολογούμενη σχέση μεταξύ των δυο. Αναμενόμενα τα σχετικά σενάρια πυροδότησαν την έκρηξη του Ρούμπεν Νέβες, ο οποίος δεν άφησε να περάσουν ασχολίαστα.

«Καλησπέρα. Πάντα πιστεύω στο καλό των ανθρώπων, αν και με έχουν προειδοποιήσει να μην το κάνω, έχω ήδη εξαπατηθεί και δεν εύχομαι ποτέ κακό σε κανέναν. Το άτομο που έβαλε αυτή τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του περιοδικού δεν αξίζει να είναι ευτυχισμένο, μιας και η επιλογή της φωτογραφίας ήταν εντελώς ατυχής.

Εγώ και η γυναίκα μου, @deboralourenco23, είμαστε μαζί πάνω από 11 χρόνια, ευτυχισμένοι, με μια οικογένεια που με κάνει περήφανο. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μπλεγμένοι σε καμία διαμάχη. Κάναμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε τη Ρουτ και την οικογένειά της με όποιον τρόπο μπορούμε. Η επιλογή αυτής της φωτογραφίας είναι τόσο άστοχη όσο και το άτομο που την έκανε και το άτομο που τη δημοσίευσε.

Σέβομαι ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του, σέβομαι ότι όλοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο, δεν σέβομαι αυτούς που δεν σέβονται τους άλλους. Ξαναλέω, είμαι περήφανος για τη γυναίκα που έχω, για την οικογένεια που έχω. Είμαστε περήφανοι για τη Ρουτ, για τη δύναμη που έδειξε, είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, και εκείνη το ξέρει. Ευχαριστώ» τόνισε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.

Να θυμίσουμε άλλωστε πως οι δυο τους δεν ήταν απλά συμπαίκτες σε Πόρτο, Γουλβς και στην εθνική Πορτογαλίας, αλλά και στενοί φίλοι με μακρά πορεία. Σε ένδειξη πένθους ο Ρούμπεν Νέβες είχε χτυπήσει ακόμα και τατουάζ τον Ντιόγο Ζότα στο αριστερό του πόδι για να τον θυμάται για μια ζωή.