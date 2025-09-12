Super League: Τα σερί… δεν είναι για να σπάνε

Ολυμπιακός και ΑΕΚ τρέχουν εξαιρετικά σερί, ο Παναθηναϊκός ψάχνει το πρώτο εκτός έδρας γκολ, ο ΠΑΟΚ να σπάσει την παράδοση, ενώ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ κυριαρχεί ο φιλοξενούμενος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Champions League ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τον Πανσερραϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν εντυπωσιακό σερί, κερδίζοντας και τα 11 τελευταία ματς στο ζευγάρι. Σκόραραν, μάλιστα, συνολικά 31 τέρματα, ενώ την ίδια στιγμή δέχθηκαν μόλις 5.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από 6 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο στην καριέρα του, αλλά και επί των ημερών του και θα ψάξει την 7η σερί, κάτι που πέτυχε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο άσος σε συνδυασμό με Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.57. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και τα 2 παιχνίδια του μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που αυτό συνέβη στις 3 πρώτες αγωνιστικές ήταν το 2023. Στο 1.58 η απόδοση στον συνδυασμό του άσου με το N/G. Τέλος, ο Ελ Κααμπί πέτυχε πέρυσι 3 γκολ στα 2 ματς με τον Πανσερραϊκό και το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή τώρα πληρώνει 1.66.

Η πρώτη έξοδος στη σεζόν για την ΑΕΚ έρχεται στη Λειβαδιά, εκεί που έχει κερδίσει και στις 5 προηγούμενες επισκέψεις της, σκοράροντας σε όλες τις περιπτώσεις 2+ γκολ και χωρίς να δεχθεί ούτε ένα! Η παράδοση με τον Λεβαδειακό είναι εξαιρετική με 9 νίκες στα 10 τελευταία μεταξύ τους ματς. Θα φτάσει η Ένωση στην 3η της νίκη, κάτι που έχει να πετύχει από το 2018; Το διπλό προσφέρεται στο 1.44, ενώ με το ανανεωμένο Build A Bet παίρνουμε απόδοση 3.10 για τον συνδυασμό 1+N/G+Over 1,5. Τέλος, σε ενισχυμένη απόδοση 2.25 βρίσκουμε τον συνδυασμό του διπλό με N/G.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ, αλλά όχι στο Ηράκλειο, όπου ηττήθηκε και στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις που το ματς ήταν και το πρώτο των Κρητικών μπροστά στο κοινό τους (το 2009 και το 2018). Στην έδρα του ΟΦΗ, μάλιστα, ήρθε και η μοναδική ήττα για τον ΠΑΟΚ τα 9 τελευταία χρόνια στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του στη σεζόν, με 1-0 το 2023. Τώρα, που το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Αθήνα, θα τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι ή θα ξεκινήσουν οι – τυπικά - γηπεδούχοι τη σεζόν με 2 νίκες για πρώτη φορά μετά το 1995 ή θα φύγουν με τη νίκη οι φιλοξενούμενοι; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.68, ενώ η διπλή ευκαιρία 1Χ στο 2.10.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στον Βόλο και ψάχνει το πρώτο του εκτός έδρας γκολ στη σεζόν, καθώς δεν σκόραρε σε καμία από τις 3 εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις, παρότι έκανε 34 τελικές προσπάθειες συνολικά. Οι «πράσινοι», πάντως, δυσκολεύονται και αμυντικά εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, καθώς δέχθηκαν γκολ και στα 8 τελευταία τους παιχνίδια. Το G/G κυμαίνεται σε απόδοση 2.15.

Στο Μάντσεστερ… κυριαρχεί ο φιλοξενούμενος

Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι του Μάντσεστερ έφτασε, καθώς η Σίτι υποδέχεται τη Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Κυριακής. Μπορεί οι Citizens να έχουν κερδίσει τα 5 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, αλλά για πρώτη φορά μετά το 2020-21 δεν κέρδισαν κανένα την προηγούμενη σεζόν. Οι Red Devils, μάλιστα, ευθύνονται για το 25% των ηττών του Πεπ Γκουαρδιόλα στο Etihad για την Premier League (4 από τις 16). Τώρα, θα ψάξουν διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2021.



2 - Manchester United are the first side ever to see both of their first two goals of a Premier League season be own goals. Helping. pic.twitter.com/cIlykZgqS3 — OptaJoe (@OptaJoe) August 30, 2025

Παραδόξως, ο γηπεδούχος δεν έχει το προβάδισμα τα τελευταία χρόνια στο ντέρμπι, καθώς από το 2015 μέχρι σήμερα σημειώθηκαν μόλις 6 «άσοι» σε 20 αναμετρήσεις, με τον εκάστοτε φιλοξενούμενο να πετυχαίνει 10 νίκες. Θα επιβεβαιωθεί και φέτος αυτή η παράδοση; Σε απόδοση 2.15 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Άλλωστε, η Σίτι δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και για πρώτη φορά μετά το 2004 έχει χάσει τα 2 από τα 3 πρώτα ματς στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά, πάντως, που έχασε τα 3 από τα 4 πρώτα ματς ήταν το 1995, τη χρονιά που στο τέλος υποβιβάστηκε… Θα αποφύγει αυτό το αρνητικό ρεκόρ; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.66.

Από εκεί και πέρα, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες μέχρι τώρα στη σεζόν στην κατηγορία, ενώ σκόραρε και στις τελευταίες νίκες της Γιουνάιτεντ επί της Σίτι. Σε απόδοση 4.33 προσφέρεται η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Φερνάντες.

Ντέρμπι από νωρίς στην Ιταλία

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι έρχεται νωρίς στη σεζόν στην Ιταλία, με τη Γιουβέντους να υποδέχεται την Ίντερ το απόγευμα του Σαββάτου. Οι Bianconeri έχουν χάσει μόνο 1 από τα 6 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, αλλά τα 3 από τα 4 προηγούμενα Derby d'Italia για τον πρώτο γύρο έληξαν ισόπαλα, με το «Χ» τώρα να προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

1 - #Inter suffered their first defeat of the league season in their second game, their earliest defeat in a #SerieA season since 2018-19 (a debut defeat v Sassuolo). Stop.#InterUdinese — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2025

Η Ίντερ, άλλωστε, έχει να χάσει τα 2 από τα 3 πρώτα παιχνίδια της στη σεζόν από το 2011-12. Από εκεί και πέρα, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς σκόραρε για τη Vecchia Signora και στις 2 προηγούμενες αγωνιστικές και ψάχνει γκολ και στην 3η στο ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην καριέρα του στην Ιταλία. Στο 3.40 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Βλάχοβιτς.

bwin Quick Hits

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη, που έχει χάσει μόλις 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Από την άλλη, όμως, οι «κίτρινοι» δεν έχουν κερδίσει το πρώτο τους εκτός έδρας ματς στη σεζόν σε κανένα από τα 4 προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχιστούν και οι δύο παραδόσεις; Για να συμβεί αυτό, σημαίνει ότι πάμε στην ισοπαλία σε απόδοση 3.10.

Ο Βόλος μετράει 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί του Παναιτωλικού για το πρωτάθλημα. Θα τα καταφέρει και φέτος; Σε απόδοση 1.88 το διπλό Draw No Bet.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα υποδέχεται την Έλτσε, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 21 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 16 από αυτά, όπως επίσης και τα 5 πιο πρόσφατα. Θα τα καταφέρουν και πάλι οι γηπεδούχοι; Στο 2.05 ο άσος.

Η αγωνιστική στην Premier League ξεκινάει με την αναμέτρηση της Άρσεναλ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, στον πάγκο της οποίας θα κάνει το ντεμπούτο του ο Ποστέκογλου. Τα πράγματα, πάντως, είναι πάντα πολύ δύσκολα σε αυτό το στάδιο για τους φιλοξενούμενους, καθώς οι «κανονιέρηδες» τρέχουν αήττητο σερί 14 αγώνων, έχοντας κερδίσει και τους 6 τελευταίους με συνολικό σκορ 19-2. Ο άσος προσφέρεται στο 1.39.

2 – Erik ten Hag is the first manager in Bundesliga history to take over a team during the summer break and see his tenure end just two BL matches into the new season. Flash. pic.twitter.com/3CPr3eMYzn — OptaFranz (@OptaFranz) September 1, 2025

Το βράδυ της Παρασκευής η Λεβερκούζεν, που απέλυσε τον Τεν Χαγκ, υποδέχεται τη σούπερ φορμαρισμένη Άιντραχτ. Η παράδοση, πάντως, είναι υπέρ των γηπεδούχων, που έχουν κερδίσει και τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην BayArena και με ακόμα μία νίκη θα κάνουν νέο ρεκόρ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, έχουν ξεκινήσει με το «απόλυτο» και με εντυπωσιακές εμφανίσεις και ψάχνουν 3η νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2012. Ποιος θα φτάσει στη νίκη; Στο 2.30 ο άσος και στο 2.80 το διπλό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στο Σαν Σεμπαστιάν για το απαιτητικό ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ. Η «βασίλισσα», πάντως, τρέχει νικηφόρο σερί 4 αγώνων στο ζευγάρι στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν και στις 3 τελευταίες περιπτώσεις. Τέσσερις σερί νίκες με 0 παθητικό δεν έχει κάνει ποτέ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι γηπεδούχοι, επίσης, κάνουν το χειρότερό τους ξεκίνημα στη σεζόν από το 2015 (με τον Μόις στον πάγκο) και το διπλό σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.75. Τέλος, ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε πέρυσι 3 γκολ στα ματς με τη Σοσιεδάδ και το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή τώρα το βρίσκουμε στο 1.82.

Η Λίβερπουλ κατάφερε, έστω και δύσκολα, να κερδίσει όλα της τα παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και ετοιμάζεται για την έξοδο στην έδρα της Μπέρνλι. Οι Reds μετράνε 5 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, ενώ έχουν κερδίσει στις 8 από τις 9 προηγούμενες εξόδους τους στο Turf Moor. Θα φτάσουν στην 4η τους νίκη στη σεζόν, κάτι που για τελευταία φορά έκαναν το 2019; Στο 1.31 το διπλό. Σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του και ο Αλεξάντερ Ίσακ. Εκιτίκε και Ενγκουμόα έχουν ήδη σκοράρει για τη Λίβερπουλ στην πρώτη τους εμφάνιση φέτος και η τελευταία φορά που το κατάφεραν περισσότεροι παίκτες της στην ίδια σεζόν ήταν το 1946-47. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 1.73 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ίσακ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν και ετοιμάζεται για το εντός έδρας ματς με τη Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Σιμεόνε παραμένει χωρίς νίκη, κάνοντας το χειρότερο ξεκίνημα από το 2009, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι τρέχουν αήττητο σερί 9 αγώνων στο πρωτάθλημα. Μπορεί οι «ροχιμπλάνκος» να μην έχουν χάσει κανένα από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά τα δύο τελευταία έληξαν ισόπαλα, με το «Χ» τώρα να πληρώνει 3.60. Παράλληλα, το «κίτρινο υποβρύχιο» σκοράρει και στα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Το G/G προσφέρεται στο 1.61, ενώ η διπλή ευκαιρία Χ2 στο 1.85.

2 - Atlético de Madrid have earned 2 points in LaLiga 2025/26 (D2 L1). No team in the history of the competition with exactly 2 points after their first three matches of the season has ever finished as champions at the end. Faith. pic.twitter.com/Yugu9BcMqA — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2025

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Βαλένθια, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 10 τελευταία ματς πρωταθλήματος. Σκοράρει, μάλιστα, και στα 21 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια μπροστά στο κοινό της, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 2,8 τέρματα. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.20 βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με Over 3,5.

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει την Τότεναμ και το σερί των μεταξύ τους ισοπαλιών στην Premier League στο London Stadium έχει φτάσει στις 3 και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ: 1-1. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία πληρώνει 3.50, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 7.00.

Η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χάιντενχαϊμ. Προέρχεται από καλή εμφάνιση και εύκολη νίκη επί της Ουνιόν, γράφοντας ιστορία, καθώς για πρώτη φορά σκοράρει 3+ γκολ σε 7 διαδοχικές αγωνιστικές στην Bundesliga (το απόλυτο ρεκόρ είναι οι 9 αγωνιστικές της Λειψίας από το 2020). Οι Βεστφαλοί τρέχουν αήττητο σερί 10 αγώνων στο πρωτάθλημα και το διπλό προσφέρεται στο 1.58. Τέλος, ο Γκιρασί έχει βρει δίχτυα και στα 7 τελευταία του ματς στο πρωτάθλημα και κυνηγάει τους Ομπαμεγιάνγκ (10 ματς το 2015) και Λεβαντόφσκι (12 ματς το 2013), που έχουν σκοράρει σε περισσότερα σερί ματς για την Ντόρτμουντ. Το να πετύχει το πρώτο γκολ στο ματς ο Γκιρασί προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 3.90.

Η Τσέλσι έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπρέντφορντ, όμως ο φιλοξενούμενος έχει πάντα το πλεονέκτημα στο ζευγάρι. Μόνο 1 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους ματς έληξε με «άσο». Οι «μπλε», μάλιστα, δεν έχουν ηττηθεί ποτέ εκτός έδρας στο ζευγάρι. Το διπλό πληρώνει 1.75.

Η Νάπολι δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Φιορεντίνα, με την τελευταία της ήττα στη Φλωρεντία να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2018. Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί; Στο 2.25 το διπλό.

Η Ρόμα δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία ματς κόντρα στην Τορίνο για τη Serie A, ενώ τρέχει και αήττητο σερί 13 αγώνων εντός έδρας στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2021. Θα διευρύνει τα σερί; Ο άσος πληρώνει 1.52.

Η Μίλαν έχει εντυπωσιακή παράδοση κόντρα στην Μπολόνια, από την οποία ηττήθηκε μόλις 1 φορά στα 19 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα. Τώρα, ο άσος προσφέρεται στο 1.93.

Πριν επιστρέψει στο Champions League, η Μπιλμπάο φιλοξενεί την Αλαβές για το πρωτάθλημα. Οι Βάσκοι δεν έχουν δεχθεί ούτε ένα γκολ εντός έδρας στο ζευγάρι στα 5 τελευταία ματς, ενώ έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία βάσκικα ντέρμπι μπροστά στο κοινό τους. Αν τα καταφέρουν ξανά, θα κάνουν νέο ρεκόρ. Παράλληλα, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 3 νίκες και ψάχνει την 4η, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά στην ιστορία της. Θα τα καταφέρει; Ο άσος πληρώνει 1.58, ενώ αν συνδυαστεί με N/G 2.20.

Η Νιουκάστλ υποδέχεται τη Γουλβς, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 22 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο James' Park. Στις 43 επισκέψεις τους, μάλιστα, οι «λύκοι» κράτησαν το μηδέν μόλις σε δύο περιπτώσεις, το 1899 και το 1974… Τώρα, κινδυνεύουν με 4 ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ο άσος πληρώνει 1.44.

Στα 4 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα σε Φούλαμ και Λιντς για την Premier League σημειώθηκαν συνολικά 18 τέρματα. Σε όλα, μάλιστα, βρήκαν δίχτυα και οι δύο ομάδες. Το G/G προσφέρεται στο 1.83, ενώ το Over 2,5 στο 1.93.

Η Έβερτον φιλοξενεί την Άστον Βίλα, την οποία δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (τελευταία νίκη με 3-1 τον Μάρτιο του 2016). Τα «ζαχαρωτά», μάλιστα, δεν έχουν καν σκοράρει στα 4 πιο πρόσφατα μπροστά στο κοινό τους. Τώρα, όμως, έχουν μετακομίσει στο νέο τους στάδιο, τη στιγμή που η Βίλα δεν έχει σκοράρει ακόμα στη σεζόν. Θα σπάσουν οι γηπεδούχοι την κακή παράδοση; Στο 2.45 βρίσκουμε τον άσο.

3 - Aston Villa have failed to score in each of their opening three league games of a campaign for only the second time after the 1997-98 season; the Villans have taken as many shots in the Premier League this season as leading scorers Liverpool (33). Deficient. pic.twitter.com/3tgzbjSRkW — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2025

Στη Γαλλία, το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με την αναμέτρηση της Ρεν κόντρα στη Λυών. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και ψάχνουν την 4η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1981. Έχουν κρατήσει, μάλιστα, το μηδέν και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια τους φέτος: η τελευταία φορά που δέχθηκαν γκολ στις 4 πρώτες αγωνιστικές ήταν το 2008. Η έξοδος, πάντως, δεν είναι εύκολη, καθώς η Ρεν μετράει 3 σερί εντός έδρας νίκες, στην καλύτερη επίδοσή από το 2023. Θα τα καταφέρουν, όμως, οι «λιονέ»; Στο 2.50 το διπλό.

Στην Τουρκία, η Φενερμπαχτσέ φιλοξενεί την Τραμπζονσπόρ στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και στα 3 τελευταία μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, στην κορυφαία τους επίδοση στο ζευγάρι από το 2005, ενώ θα ψάξουν 2η διαδοχική εντός έδρας νίκη επί των Bordo-Mavililer για πρώτη φορά μετά το 2012. Παράλληλα, όμως, η Τραμπζονσόρ σκοράρει για 9 διαδοχικά εκτός έδρας ματς επί της Φενέρ. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.20 προσφέρεται ο άσος σε συνδυασμό με G/G.

Η Χετάφε φιλοξενεί την Οβιέδο, αλλά προέρχεται από 5 διαδοχικές εντός έδρας ήττες, κάνοντας τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της. Θα διευρυνθεί το αρνητικό σερί; Στο 1.80 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Οσασούνα τρέχει νικηφόρο σερί 5 αγώνων εντός έδρας στη LaLiga, κρατώντας το μηδέν και στους 4 πιο πρόσφατους από αυτούς. Το σερί νικών είναι το κορυφαίο της από το 2005, ενώ έχει να κερδίσει περισσότερα διαδοχικά ματς χωρίς να δεχθεί γκολ από το 1993. Κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, βρίσκουμε τον άσο στο 2.35 και αν τον συνδυάσουμε με N/G στο 3.70.

Το πρόγραμμα της LaLiga κλείνει με την αναμέτρηση της Εσπανιόλ με τη Μαγιόρκα. Οι Καταλανοί έχουν κερδίσει και τα 6 τελευταία εντός έδρας ματς στο ζευγάρι, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι δεν κερδίζουν για 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, στο χειρότερο σερί τους υπό τις οδηγίες του Αρασάτε. Ο άσος προσφέρεται στο 2.20.

