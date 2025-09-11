Novibet & Giant Heart: Πράξεις που κάνουν τη διαφορά!

Τα όνειρα είναι για να πραγματοποιούνται. Γι’ αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Novibet, Giant Heart έκανε για άλλη μια φορά τη διαφορά με τις πράξεις του!

Ένα από αυτά τα όνειρα ανήκε στη Μαγδαληνή Τζιντζίδου. Μία από τις πιο πιστές οπαδούς του Πανσερραϊκού. Το όνειρό της; Να μπορέσει να δει την ομάδα της από κοντά, στο γήπεδό της. Κάτι που εδώ και μερικά χρόνια δεν ήταν δυνατό, λόγω της αναπηρίας που καθήλωσε τη Μαγδαληνή στο σπίτι της.

Όμως, εκεί που όλα μοιάζουν σκούρα, η Novibet μέσω του κοινωνικού προγράμματος Giant Heart, ήρθε για να δώσει λίγο φως, δωρίζοντας στη Μαγδαληνή, ένα ειδικό αμαξίδιο!

Πλέον είναι απόλυτα ανεξάρτητη να μετακινηθεί εκτός του σπιτιού της, να κάνει πράγματα που για καιρό δεν μπορούσε. Και το πιο βασικό; Να επισκεφτεί το γήπεδο της αγαπημένης της ομάδας!

Εκεί όπου η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, θεώρησε απαραίτητο να την προσκαλέσει. Για να δει το γήπεδο από κοντά. Από την αγαπημένη της θέση. Μία θέση που ήταν για καιρό άδεια. Μία πράξη που πραγματικά έκανε τη διαφορά στη ζωή της Μαγδαληνής!

Για άλλη μια φορά, Novibet και Giant Heart δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στις ομάδες που εκπροσωπούν. Ακόμη μια φορά που αφήνουν το στίγμα τους στη ζωή των οπαδών. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή της Μαγδαληνής, το κοινωνικό πρόγραμμα Giant Heart επιβεβαιώνει τον στόχο του: να μας θυμίζει ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να γεφυρώσει δυσκολίες και να δημιουργήσει χαμόγελα. Γιατί η κοινωνική προσφορά αποκτά νόημα, όταν δίνει ουσιαστικές λύσεις σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η ιστορία της Μαγδαληνής οφείλει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας. Να μας υπενθυμίσει να λειτουργούμε με πράξεις. Πράξεις όπως αυτές που πραγματοποιεί η Novibet και το Giant Heart. Πράξεις που κάνουν τη διαφορά!

