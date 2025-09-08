Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Παιχνίδι υπομονής, Καρέτσας και μομέντουμ για την Ελλάδα κόντρα στην… υποψιασμένη Δανία

Η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων και στην Ελλάδα, ο κόσμος κινείται στον αστερισμό της εθνικής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Δανία είναι ο επόμενος αντίπαλος στο Group C και η μάχη με τους Σκανδιναβούς είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στο γήπεδο όπου την Παρασκευή, η Ελλάδα «σκόρπισε» την Λευκορωσία με το εντυπωσιακό 5-1! Απολαυστική η εικόνα των παικτών του Γιοβάνοβιτς, με τους Καρέτσα, Παυλίδη, Μπακασέτα και Κουρμπέλη να υπογράφουν το 4-0 του ημιχρόνου. Διάστημα στο οποίο η Ελλάδα είχε 20 τελικές, εκ των οποίων οι 11(!) στον στόχο, 2.00 xG, εννέα κερδισμένα κόρνερ, 9/15 γεμίσματα στην περιοχή και 24 ανακτήσεις μπάλας.

Στο δεύτερο μέρος η προσέγγιση ήταν περισσότερο συντηρητική, επιλογή απόλυτα φυσιολογική καθώς δεν υπήρχε λόγος να φορτσάρουν περαιτέρω οι διεθνείς από την στιγμή που ακολουθούσε η Δανία. Το παιχνίδι με τους Σκανδιναβούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το σενάριο του 2/2 μπορεί να δώσει σαφές προβάδισμα πρωτιάς στον όμιλο από πολύ νωρίς στην διαδικασία.

Η Δανία σίγουρα δεν είναι Λευκορωσία. Παρά το 0-0 με την Σκωτία στην πρεμιέρα, η ομάδα του Ρίμερ παραμένει μια απόλυτα υπολογίσιμη δύναμη. Διαθέτει παίκτες με ποιότητα, εμπειρία, παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και συνολικά είναι στιβαρή, πολύ πειθαρχημένη, με ρόλους και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο παιχνίδι της.

Απέναντι στους Σκωτσέζους της έλειψε το γκολ. Με 74% κατοχή μπάλας και 13 κερδισμένα κόρνερ, είχε μόλις δύο τελικές στον στόχο (από τις 16 συνολικά) και 1.19 xG. Ενδεχομένως να μην έχει τις προσωπικότητες του πρόσφατου παρελθόντος, είναι όμως μεθοδική, αρκετά physical και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Εντελώς διαφορετικό ματς αυτό με τη Δανία, σε σχέση με όσα είδαμε την Παρασκευή. Η Ελλάδα είναι σε καταπληκτικό μομέντουμ, με βάθος λύσεων στον πάγκο και αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει. Θα χρειαστεί ωστόσο να έχει περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι της, καθώς οι Δανοί έρχονται υποψιασμένοι, ενώ η ισοπαλία δεν θα τους... χαλάσει.

