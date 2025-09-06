Ο Ευθύμης Κουλούρης βρήκε δίχτυα στη φιλική αναμέτρηση της Αλ Ούλα κόντρα στη Τζέντα (2-2) κι έδειξε τις διαθέσεις του ενόψει της έναρξης των επίσημων αγώνων στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ευθύμης Κουλούρης αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Πογκόν για να συνεχίσει την καριέρα του με την Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα του.

Ένα νέο κεφάλαιο που υπόσχεται γκολ, με το πρώτο να καταφτάνει σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Τζέντα. Συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα με όμορφο βολέ μέσα από την περιοχή και συμμετείχε στο τελικό 2-2 της ομάδας του.