Ευκαιρία για τους Σέρβους και τον... Κριστιάνο!

Η δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζεται το Σάββατο (6/9) με φόντο την τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι περισσότεροι όμιλοι στην ευρωπαϊκή ζώνη μόλις εκκίνησαν, ωστόσο σε κάποιους η κατάσταση όσον αφορά τις προνομιούχες θέσεις έχει φτάσει σε κρίσιμη καμπή.

Ένας εκ των… προχωρημένων ομίλων είναι ο 11ος που ανοίγει μάλιστα το πρόγραμμα της ημέρας με την αναμέτρηση της Λετονίας με τη Σερβία (16:00).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 3η θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, αλλά με διαφορετικό αριθμό αγώνων, καθώς οι Λετονοί έχουν 3 αγώνες (νίκη 0-1 με Ανδόρα, ισοπαλία 1-1 με την Αλβανία, ήττα με 3-0 από την Αγγλία), ενώ οι Σέρβοι 2 αγώνες (νίκη 3-0 με την Ανδόρα, ισοπαλία 0-0 στην Αλβανία).

Η αναμέτρησή τους στη Ρίγα θα δείξει πολλά για τη συνέχεια και συγκεκριμένα για τη δεύτερη θέση, καθώς η πρώτη είναι καπαρωμένη από τους Άγγλους που με 3/3 δε δείχνουν να απειλούνται για την απευθείας πρόκριση. Η Σερβία έχει 3/3 με N/G, ενώ η Λετονία 2/3 αντίστοιχα και αναμένουμε ένα κλειστό ματς που μπορεί να κριθεί και στο γκολ. Στο 3.85 το Under 1.5 στη Ρίγα.

Αντίστοιχα στον 6ο όμιλο οι 4 ομάδες βρίσκονται στην αφετηρία, με την Πορτογαλία να προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί κόντρα σε Αρμενία, Ουγγαρία και Ιρλανδία.

Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο με νωπές τις δάφνες του θριάμβου στο Nations League θέλει να αρχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία προς την τελική φάση σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και δοκιμάζεται στην Αρμενία (19:00).

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν πριν από 10 χρόνια για τα προκριματικά του Euro, με τους Πορτογάλους να επικρατούν (2-3) με χατ-τρικ του σούπερ σταρ τους.

Ο Κριστιάνο δε σταματά και βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή για το εθνικό συγκρότημα και να σκοράρει πρώτος στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 2.50.

