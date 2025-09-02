Ο Μάρκο Γκρούγιτς φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα του και βρέθηκε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena».

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta για τη συμφωνία της Ένωσης με τον 29χρονο Σέρβο χαφ.

Ο ίδιος έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και υπέγραψε για τα επόμενα 1+2 χρόνια, με τους Κιτρινόμαυρους να φτάνουν τις επτά προσθήκες στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 29χρονος μέσος αφότου υπέγραψε, έκανε την πρώτη του βόλτα στους εσωτερικούς χώρους και στα αποδυτήρια της «OPAP Arena», ενώ στη συνέχεια πάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου φορώντας τη νέα του φανέλα με το νούμερο «4» στην πλάτη.