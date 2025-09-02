ΑΕΚ, μεταγραφές: Η πρώτη επίσκεψη του Γκρούγιτς στην «OPAP Arena» με την κιτρινόμαυρη φανέλα
Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta για τη συμφωνία της Ένωσης με τον 29χρονο Σέρβο χαφ.
Ο ίδιος έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και υπέγραψε για τα επόμενα 1+2 χρόνια, με τους Κιτρινόμαυρους να φτάνουν τις επτά προσθήκες στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.
Ο 29χρονος μέσος αφότου υπέγραψε, έκανε την πρώτη του βόλτα στους εσωτερικούς χώρους και στα αποδυτήρια της «OPAP Arena», ενώ στη συνέχεια πάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου φορώντας τη νέα του φανέλα με το νούμερο «4» στην πλάτη.
Δείτε τις πρώτες στιγμές του, όπως τις κατέγραψε το AEK TV:
