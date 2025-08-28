Οι Ελβετοί αθωώνουν Μπλάτερ και Πλατινί

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει νέα έφεση κατά των Πλατινί, Μπλάτερ κλείνοντας οριστικά ένα κεφάλαιο που συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Ελβετίας έβαλαν οριστικό τέλος στην υπόθεση κατά του πρώην προέδρου της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, και του πρώην προέδρου της UEFA, Μισέλ Πλατινί, ύστερα από δέκα χρόνια ερευνών και δύο δίκες που κατέληξαν σε αθωώσεις.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αθώωσης που εκδόθηκε τον Μάρτιο από το Εφετείο υπέρ και των δύο ανδρών. Η πρώτη δίκη είχε διεξαχθεί το 2022, με κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία, κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση άνω των 2 εκατ. δολαρίων από τα ταμεία της FIFA το 2011.

Η καταβολή αυτών των χρημάτων στον Πλατινί ήρθε στο φως το 2015, στο πλαίσιο παράλληλων ερευνών που διεξήγαγαν οι αμερικανικές και ελβετικές αρχές για διεθνείς ποδοσφαιρικούς παράγοντες.

Οι κατηγορίες, που δύο φορές κρίθηκαν αβάσιμες από τα ελβετικά δικαστήρια, οδήγησαν ωστόσο στην απομάκρυνση και των δύο από τα αξιώματά τους και άνοιξαν τον δρόμο για τις εκλογές του 2016, από τις οποίες αναδείχθηκαν νέοι πρόεδροι: ο Τζάνι Ινφαντίνο στη FIFA και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στην UEFA.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Ελβετίας τόνισε ότι με την αποδοχή της ετυμηγορίας του Εφετείου «κλείνει ακόμη ένα κεφάλαιο στις περίπλοκες διαδικασίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο».