Με θέα τους ομίλους: Οριακές ρεβάνς, με γκολ, κάρτες και ειδικά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αποψινές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Αγωνία σε τρία μέτωπα το βράδυ της Πέμπτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν μάχη πρόκρισης στους ομίλους του Europa League, ενώ η ΑΕΚ παλεύει για τον ίδιο στόχο στο Conference League.

Χρονικά, προηγείται η σέντρα της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σάμσουνσπορ στις 20:00. Οι «πράσινοι» πηγαίνουν στην Σαμψούντα για να υπερασπιστούν το προβάδισμα που κατέκτησαν στην πρώτη αναμέτρηση. Με ανατροπή, η ομάδα του Βιτόρια επικράτησε 2-1 και επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της στο χορτάρι, έστω και από τον δύσκολο δρόμο. Η κατοχή μπάλα ήταν μοιρασμένη, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο επικίνδυνος από την αντίπαλο του.

Το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: οι τελικές ήταν 16(5) - 7(3) για το «τριφύλλι», με 0.90 - 0.38 xG, 8-4 κόρνερ και 69% - 54% στις πάσες στο τρίτο μισό του γηπέδου προς την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του σχετικού δικαιώματος και δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, έτσι φτάνει δίχως ίχνος κούρασης στην ευρωπαϊκή ρεβάνς. Η Σάμσουνσπορ μετράει 2/2 στο πρωτάθλημα Τουρκίας και με τη σειρά της επίσης δεν αγωνίστηκε το σαββατοκύριακο.

Στις λεπτομέρειες θα κριθεί η πρόκριση και ο Παναθηναϊκός έχει προίκα το σκορ του πρώτου αγώνα. Η Σάμσουνσπορ διαθέτει καλό σύνολο, θα είναι πιο επιθετική στη ρεβάνς αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει εύκολα τον ρόλο του φαβορί. Έχει τον τρόπο του ο Παναθηναϊκός και στην Τουρκία θα βρει περισσότερους χώρους να απειλήσει. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τετέ 1+ σουτ στην εστία & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 4.65 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 21:00 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ριέκα και καλείται να ανατρέψει την ήττα της πρώτης αναμέτρησης στην Κροατία. Εκεί όπου ο «Δικέφαλος» δεν είχε τον ρυθμό που απαιτείται για ένα τέτοια ματς και μοιραία δεν κατάφερε να βρει απάντηση στο τέρμα του Μενάλο από το 39', για το τελικό 1-0 στο Stadion HNK.

Ψάχνει τα πατήματα του ο ΠΑΟΚ αυτή την εποχή, είναι ξεκάθαρο πως ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να σκοράρει με συνέπεια και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Ντεσπόντοφ έδωσε την λύση για το 1-0 επί της ΑΕΛ και το τρίποντο που εξασφάλισε ηρεμία πριν την ευρωπαϊκή ρεβάνς. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Παβλένκα, εμπνέει σιγουριά κάτω από τα γκολπόστ.

Η Ριέκα έκανε πέρσι την μεγάλη έκπληξη στην Κροατία, κατακτώντας το νταμπλ. Φέτος το ξεκίνημα της δεν είναι ανάλογο και μετά την ήττα-σοκ εντός από την Βαράζντιν, μετράει μόλις 1Ν-1Ι-2Η στα πρώτα τέσσερα ματς της HNL. Έχει ρίξει το βάρος στην Ευρώπη, αλλά φτάνει στη ρεβάνς της Τούμπας με κακή ψυχολογία και δίχως να πείθει ιδιαίτερα αγωνιστικά. Έχει το προβάδισμα από τη νίκη της στο πρώτο ματς η Ριέκα, το ερώτημα είναι αν διαθέτει και το ειδικό βάρος να το υπερασπιστεί σε μια ζόρικη έδρα.

Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μιλάμε ωστόσο για παιχνίδια που κυρίως κρίνονται στην θέληση και ο «Δικέφαλος» έχει παίκτες με προσωπικότητα στο ρόστερ του, ικανούς να «κουβαλήσουν» την ομάδα σε τέτοιες βραδιές. Η Ριέκα είναι σκληρή, δεδομένα θα «κάτσει» πάνω στο προβάδισμα της και θέλει προσοχή στις κόντρα επιθέσεις. Ρεβάνς τακτικής, χωρίς υποσχέσεις για θέαμα και σίγουρα με δυνατές μονομαχίες. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Ζλόμισλιτς 4+ αποκρούσεις & Ριέκα Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 7.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ φιλοξενεί την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 1-1 στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Χωρίς να εντυπωσιάζει -ακόμη έστω- η ομάδα του Νίκολιτς, για την ώρα κάνει την δουλειά και παίρνει αυτό που είναι πολύτιμο τη δεδομένη στιγμή: αποτελέσματα.

Αυτό έκανε κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, αυτό έκανε στο Βέλγιο, αυτό και απέναντι στον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μάνταλος και Ζίνι υπέγραψαν το 2-0 της 1ης αγωνιστικής, παιχνίδι το οποίο αποδείχθηκε χρήσιμο για να βρει η ΑΕΚ περισσότερο ρυθμό και χημεία μεσοεπιθετικά.

Η Άντερλεχτ δεν αποτελεί φόβητρο όπως κάποτε, παραμένει ωστόσο μια ομάδα με ιστορία και όλες τις βασικές αρχές στο παιχνίδι της. Η αλήθεια είναι πως ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες αλλά δεν κατάφερε να το μεταφράσει σε κάτι ουσιαστικό στο χορτάρι.

Με 56% κατοχή μπάλας, 20 τελικές (10 στον στόχο), 7-0 κόρνερ, 88% στην ακρίβεια μεταβιβάσεων και 2.18 - 1.00 xG, η Άντερλεχτ μπορεί να τα έχει με τον εαυτό της που δεν εξασφάλισε ένα έστω μίνιμουμ προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Δεν έπαιξε το σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της, όπου μετράει τρεις νίκες και μια ήττα σε τέσσερις αγωνιστικές.

Η κατάσταση των Ζίνι, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς θα ορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη της ΑΕΚ στη ρεβάνς. Παίκτες που συνδυαστικά προσφέρουν ταχύτητα, εκτέλεση και δημιουργία. Το εύκολο γκολ είναι θέμα για την Ένωση αυτή την περίοδο, δημιουργικά ωστόσο παρουσιάζει συνέπεια.

Η Άντερλεχτ είναι πιο έτοιμη τη συγκεκριμένη εποχή, δείχνει όμως σημαντικά κενά στα μετόπισθεν. Παιχνίδι υπομονής στη Νέα Φιλαδέλφεια, η τακτική σε πρώτο πλάνο. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Ελίασον 1+ σουτ στην εστία & Άντερλεχτ Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

