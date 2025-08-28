Δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, μπορούν και οι 3 να προκριθούν!

Ώρα επαναληπτικών στα Playoffs, ώρα πρόκρισης για τις τρεις ελληνικές ομάδες στη League Phase του Europa League και του Conference League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ καλούνται από διαφορετική αφετηρία λόγω των αποτελεσμάτων των πρώτων αγώνων να φτάσουν στην πρόκριση για τον όμιλο του Europa League έχοντας και το… μαξιλαράκι του Conference League στην περίπτωση αποκλεισμού, ενώ η ΑΕΚ έχει μονόδρομο την πρόκριση αν θέλει να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή της παρουσία.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη θέση του οδηγού στο ζευγάρι με την Σάμσουνσπορ χάρη στο 2-1 του ΟΑΚΑ ενόψει της ρεβάνς επί τουρκικού εδάφους (20:00).

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια έδειξε χαρακτήρα στον πρώτο αγώνα των Playoffs καθώς δεν πτοήθηκε από το προβάδισμα των φιλοξενούμενων και με τον «κεραυνό» του Κυριακόπουλου στο 66’ και την κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν στο 74’ έκανε την ανατροπή και μαζί το πάνω χέρι για το εισιτήριο.

Η κυριαρχική εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα και ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας που έδειξε το «τριφύλλι» δίνουν προβάδισμα και στη Σαμψούντα, με τους χώρους που θα αφήσουν οι γηπεδούχοι ψάχνοντας το γκολ να δίνουν πλεονέκτημα. Στο 1.94 το 0-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει τα εις βάρος του δεδομένα απέναντι στη Ριέκα για να κλείσει με όπλο την Τούμπα (20:30) τη δική του θέση στη League Phase.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ηττήθηκε στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα από τους πρωταθλητές Κροατίας (1-0) καθώς δεν εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που δημιούργησε και θέλει να είναι πιο παραγωγική και αποτελεσματική.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στο 4.00 να σκοράρει ο ηγέτης του «δικεφάλου».

Όσο για την ΑΕΚ, ο επαναληπτικός με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) θα κρίνει την ευρωπαϊκή σεζόν καθώς η πρόκριση θα ανοίξει την πόρτα της League Phase στο Conference League, ενώ ο αποκλεισμός θα ρίξει την αυλαία για φέτος εκτός συνόρων.

Στις Βρυξέλλες το 1-1 με τον Ελίασον να ισοφαρίζει στο 74’ διατήρησε την ισορροπία, με το σενάριο όλα να κριθούν στην παράταση όπως με τον Άρη Λεμεσού να είναι υπαρκτό και σε απόδοση 6.30.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

