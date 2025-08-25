Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει Λευκορωσίας και Δανίας
Η Εθνική ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το ταξίδι της «γαλανόλευκης» θα ξεκινήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει επί ελληνικού εδάφους τη Λευκορωσία, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα «διασταυρώσει τα ξίφη της» με τη Δανία και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο πλαίσιο των δύο αυτών παιχνιδιών, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής έκανε γνωστά τα ονόματα που συμπεριέλαβε στη λίστα του. Στην αποστολή επέστρεψε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ εκτός έχει μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.
Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
𝐂𝐚𝐥𝐥-𝐮𝐩 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬 📞⚽ #𝐄𝐭𝐡𝐧𝐢𝐤𝐢 #europeanqualifiers— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) August 25, 2025
📌 𝟎𝟓/𝟎𝟗 Ελλάδα- Λευκορωσία
📌 𝟎𝟖/𝟎𝟗 Ελλάδα-Δανία #𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬#𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝𝐋𝐢𝐬𝐭 #𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐂𝐚𝐥𝐥𝐔𝐩 #𝐑𝐨𝐚𝐝𝐓𝐨𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐂𝐮𝐩 pic.twitter.com/laM4V6lMz8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.