Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τη λίστα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Λευκορωσία και Δανία, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το ταξίδι της «γαλανόλευκης» θα ξεκινήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει επί ελληνικού εδάφους τη Λευκορωσία, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα «διασταυρώσει τα ξίφη της» με τη Δανία και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλαίσιο των δύο αυτών παιχνιδιών, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής έκανε γνωστά τα ονόματα που συμπεριέλαβε στη λίστα του. Στην αποστολή επέστρεψε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ εκτός έχει μείνει ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.