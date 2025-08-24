Με το μυαλό τους στην ρεβάνς και το… μαχαίρι στα δόντια!

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (24/08) το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League: η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (20:15) και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ Novibet (21:00).

Κοινός παρονομαστής για τους δύο γηπεδούχους ότι έρχονται από αγώνες στην Ευρώπη και μάλιστα ακολουθούν, την προσεχή Πέμπτη, οι επαναληπτικοί τους, με την υπόθεση πρόκριση για αμφότερους απόλυτα ανοιχτή.

Η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία (1-1) στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ και η ρεβάνς έχει το χαρακτήρα του «όλα ή τίποτα», δεδομένου ότι ο χαμένος του ζευγαριού θα μείνει εκτός Ευρώπης ενώ ο νικητής θα πάρει θέση στη League Phase του Conference League.

Για την Ένωση, η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς και με αυτή τη σοβαρότητα αντιμετώπισε και τους προηγούμενους αντιπάλους της (Χάποελ Μπέερ Σεβά, Άρης Λεμεσού). Η ομάδα του Νίκολιτς βρίσκεται στο «χτίσιμο», παράλληλα όμως είναι υποχρεωμένη να φέρνει και αποτελέσματα.

Αυτή τη συγκυρία, και ένα πιθανό ροτέισον του Σέρβου προπονητή, θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ο Πανσερραϊκός. Τέτοιες μέρες πριν δύο χρόνια (2023) είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-1), πάντως μιλάμε για μία τελείως διαφορετική ομάδα. Οι Σερραίοι έχουν -όπως και η ΑΕΚ- νέο προπονητή, τον Ιταλό Κριστιάνο Μπάτσι, αλλά και ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ σε σχέση με το περσινό. Nα σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση 2.25!

Στην άδεια -λόγω τιμωρίας- Τούμπα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΛ Novibet, που επέστρεψε στη φυσική της θέση, τα «σαλόνια» της μεγάλης κατηγορίας μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε την Πέμπτη στη Ριέκα με 1-0, έμεινε δηλαδή για τρίτο διαδοχικό 90λεπτο στην Ευρώπη χωρίς γκολ (στην Αυστρία, με τη Βόλφσμπεργκερ, σκόραρε στην παράταση), και έχει μπροστά του τη ρεβάνς της Πέμπτης για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Από το 2008 και μετά, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 13 φορές με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Και τις 13 φορές κέρδισε η ομάδα της Θεσσαλονίκης! Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να σπάσει αυτό το σερί;

Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν δύσκολα το εμπόδιο της Καλαμάτας (2-1) στον 1ο γύρο του Κυπέλλου, δείχνοντας ότι θέλουν ακόμα χρόνο για να «δέσουν». Ως νεοφώτιστοι, με νέο προπονητή (Γιώργος Πετράκης) και πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ τους, θα χρειαστεί να κάνουν υπέρβαση στην Τούμπα – η «ταμπέλα» του αουτσάιντερ και το ευρωπαϊκό focus του ΠΑΟΚ, είναι δύο παράγοντες πάντως που μπορεί να παίξουν το ρόλο τους στην έκβαση του αγώνα. Nα σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση 2.30!

Ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

