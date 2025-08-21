Κολομβία: Πρωτοφανής διαμαρτυρία, ένα ολόκληρο πέταλο πέταξε στο γήπεδο τα... παπούτσια του! (vid)
Η Μιγιονάριος έχει ξεκινήσει... τραγικά τη σεζόν. Μετρά μια ισοπαλία και πέντε ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος Κολομβίας και έχει βγάλει τους οπαδούς της από τα ρούχα τους. Ή μάλλον από τα... παπούτσια τους. Οι hinchas της ομάδας, οι πιο ένθερμοι εξ αυτών, εμφανίστηκαν εξοργισμένοι στο τελευταίο εντός έδρας ματς και εξέφρασαν αυτή τους την οργή με πρωτοφανή τρόπο. Έβγαλαν όλοι τα παπούτσια τους και τα πέταξαν στο γήπεδο σε ένδειξη - καινοτόμας - διαμαρτυρίας! Το σκηνικό φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Protesta muy válida, creativa y hasta respetuosa.— Andrés Magri G. (@AndresMagri) August 21, 2025
En El Campín hoy la hinchada de Millonarios hizo saber que esta muy inconforme por como vienen manejando el club, aventando sus zapatos a la cancha.
Ortega paró el partido, pero hasta aquí no ha ocurrido nada grave. pic.twitter.com/MtoNamjZ5m
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.