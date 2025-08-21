Με ιδιαίτερα... καινοτόμο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν κατά της ομάδας τους οι οπαδοί της Μιγιονάριος στην Κολομβία.

Η Μιγιονάριος έχει ξεκινήσει... τραγικά τη σεζόν. Μετρά μια ισοπαλία και πέντε ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος Κολομβίας και έχει βγάλει τους οπαδούς της από τα ρούχα τους. Ή μάλλον από τα... παπούτσια τους. Οι hinchas της ομάδας, οι πιο ένθερμοι εξ αυτών, εμφανίστηκαν εξοργισμένοι στο τελευταίο εντός έδρας ματς και εξέφρασαν αυτή τους την οργή με πρωτοφανή τρόπο. Έβγαλαν όλοι τα παπούτσια τους και τα πέταξαν στο γήπεδο σε ένδειξη - καινοτόμας - διαμαρτυρίας! Το σκηνικό φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.