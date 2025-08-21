Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα λεπτά στην Λατινική Αμερική ο Αντίνο
Ο 20χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», έχοντας τραβήξει τα βλέμματα των ανθρώπων του Ολυμπιακού με τις εμφανίσεις του στην Αργεντινή. Μάλιστα, ο νεαρός winger βρέθηκε στην τρίτη θέση των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
Αναλυτικότερα ο 20χρονος εξτρέμ βρίσκεται στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην Λατινική Αμερική, με 2.789 λεπτά, στην τρίτη θέση ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους κορυφαίους νέους ποδοσφαιριστές της Λατινικής Αμερικής.
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση για να φέρει ο Αντίνο στο λιμάνι. Αυτή η πρόταση σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Μέρλο, φτάνει 6.000.000 ευρώ, ενώ στην πρόταση υπάρχουν ακόμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.
Most last year official game minutes, Latin American-based teenagers 🌱
🥇 #EliasMontiel 🇲🇽 3,745 minutes
🥈 #RayanVitor 🇧🇷 3,175
🥉 #SantinoAndino 🇦🇷 2,789#Silvetti 🇦🇷 #Hudson 🇨🇷 #Myrie 🇨🇷 #Carrizo 🇦🇷 #Mora 🇲🇽 #Camberos 🇨🇷 #Peralta 🇺🇾 pic.twitter.com/gRxcUFbcyO— CIES Football Obs (@CIES_Football) August 20, 2025
