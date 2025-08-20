Θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Νεκρός 30χρονος παίκτης πριν το ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα

Θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ο Λούκα Αλουΐζι «έφυγε» σε ηλικία 30 ετών λίγο πριν την προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λούκα Αλουΐζι, ποδοσφαιριστή της Castell’Azzara. Ο 30χρονος είχε μόλις υπογράψει με την ομάδα και επρόκειτο να συμμετάσχει στην πρώτη του προπόνηση, ωστόσο κατέρρευσε ξαφνικά στο σπίτι του, μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία τον επισκεπτόταν εκείνη την ώρα.

Παρά την άμεση παρουσία ασθενοφόρου, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Η ομάδα του, ASD Castell’Azzara, επιβεβαίωσε την τραγική απώλεια, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον ξαφνικό θάνατο του Λούκα Αλουΐζι. Ο 30χρονος ήταν έτοιμος να φορέσει τη φανέλα μας και να ξεκινήσει με ενθουσιασμό αυτή τη νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Λούκα. Σε κάθε προπόνηση, κάθε αγώνα, κάθε γκολ: ο Λούκα θα είναι πάντα μαζί μας. Αντίο, Λούκα».