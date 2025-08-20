Σισέ για Νίνη: «Αγάπησα το να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό»
Ο Σωτήρης Νίνης έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στα 35 του. Και ο Τζιμπρίλ Σισέ δεν θα μπορούσε να μείνει σιωπηλός.
Ο «τρελός» Γάλλος που αγάπησε όσο λίγοι τον Παναθηναϊκό, ανέβασε στα social media μια φωτογραφία από τις χρυσές μέρες του τριφυλλιού με τον ίδιο και τον Νίνη να κρατούν το τρόπαιο και έγραψε με λόγια καρδιάς:«Αδελφέ μου, μπορείς να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Σ’ αγαπώ αδελφέ μου. Αγάπησα το να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι με τη Ρόμα (εκτός έδρας) ήταν αριστούργημα, το κέρδισες εσύ για μας. Καλή τύχη φίλε μου»
