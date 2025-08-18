«Ματαιώθηκε μαζικό come out από γκέι ποδοσφαιριστές, πολλοί έχουν ψεύτικους γάμους και κοπέλες»

Σε αποκαλύψεις για γκέι ποδοσφαιριστές που κρύβονται πίσω από ψεύτικους γάμους προέβη ο Γερμανός πρώην παίκτης, Μάρκους Ουρμπάν, ο οποίος στάθηκε και σε σχέδιο για μαζικό come out που ματαιώθηκε.

Μπορεί η πρόοδος να είναι συνεχής στο μέτωπο των προκαταλήψεων και του σεξουαλικού προσανατολισμού, όμως φαίνεται πως αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν νιώθουν ακόμα έτοιμοι για να κάνουν το μεγάλο βήμα και να αποκαλύψουν την πραγματική σεξουαλική τους ταυτότητα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο πρώην Γερμανός ποδοσφαιριστής, Μάρκους Ουρμπάν, οποίος προέβη σε δηλώσεις που θα συζητηθούν.

Συγκεκριμένα ο Ουρμπάν, ο οποίος είναι ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής που έκανε coming out ως γκέι, αποκάλυψε πως πολλοί ποδοσφαιριστές φοβούνται να ακολουθήσουν το δρόμο του, διατηρώντας ψεύτικους γάμους και σχέσεις και σχέσεις με κοπέλες για να αποκρύψουν την αλήθεια από τον κόσμο.

«Οι παίκτες έχουν ψεύτικες φίλες και οργανώνουν ψεύτικους γάμους. Παράλληλα, υπάρχουν γραφεία που οργανώνουν σεξουαλικές συναντήσεις» παραδέχεται ανοικτά, αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Ο Ουρμπάν αποκάλυψε πως τον Μάιο του 2024 συζητήθηκε μια μεγάλη πρωτοβουλία από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, κατά την οποία πολλοί ποδοσφαιριστές θα έκαναν μαζικό coming out και θα αποκάλυπταν τον πραγματικό σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Παρόλα αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν μετά από έντονους δισταγμούς από πολλούς παίκτες που φοβήθηκαν να πάρουν μέρος στο κίνημα και να στιγματιστούν από μερίδα του κόσμου που δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη συμπερίληψη.

«Υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν να μιλήσουν ανοιχτά. Τελικά, κανείς δεν τόλμησε. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω τους που τους συμβουλεύουν να μην το κάνουν. Δικηγόροι μέσων ενημέρωσης, σύμβουλοι, οικογένεια. Εν γένει, άνθρωποι που επωφελούνται από τα χρήματα και τη φήμη τους και προβάλλουν στους παίκτες την ψευδή ανησυχία τους και τους δικούς τους φόβους» παραδέχθηκε.