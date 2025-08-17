Εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Γιώργο Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, ο οποίος πέτυχε την πρώτη του ασίστ στην Πορτογαλία μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο Έλληνας δεξιός μπακ τελικά δεν χρειάστηκε να περιμένει καιρό για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Λιονταριών, καθώς έλαβε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά απέναντι στην Αρούκα.

Αν και δεν ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, ο προπονητής του, Ρούι Μπόρχες, τον έβαλε στον αγώνα στο ξεκίνημα του β΄μέρους και ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν άργησε να τον δικαιώσει.

Μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο Βαγιαννίδης σέρβιρε από τη δεξιά πτέρυγα έτοιμο γκολ στον Μάνγκας για το 4-0, πετυχαίνοντας την πρώτη του ασίστ στο ντεμπούτο του με τους Πορτογάλους.