Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ: «Αθάνατοι» Παριζιάνοι με φιλί της ζωής από τον Γκονζάλο Ράμος στο 90΄+4'
Επιστροφή από την κόλαση για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία με γκολ του Γκονζάλο Ράμος στο 90΄+4΄ισοφάρισε την Τότεναμ σε 2-2 κι έστειλε το Super Cup Ευρώπης στα πέναλτι.
Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Παρί Σεν Ζερμέν! Ενώ στο 85΄όλα έδειχναν χαμένα, οι Παριζιάνοι ύψωσαν ανάστημα και ισοφάρισαν σε 2-2 την Τότεναμ με δυο γκολ στο φινάλε. Το φιλί της ζωής έδωσε ο Γκονζάλο Ράμος στο 90΄+4΄, ο οποίος με κεφαλιά από κοντά νίκησε τον Βικάριο κι έστειλε το Super Cup Ευρώπης να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
