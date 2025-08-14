Επιστροφή από την κόλαση για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία με γκολ του Γκονζάλο Ράμος στο 90΄+4΄ισοφάρισε την Τότεναμ σε 2-2 κι έστειλε το Super Cup Ευρώπης στα πέναλτι.

Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Παρί Σεν Ζερμέν! Ενώ στο 85΄όλα έδειχναν χαμένα, οι Παριζιάνοι ύψωσαν ανάστημα και ισοφάρισαν σε 2-2 την Τότεναμ με δυο γκολ στο φινάλε. Το φιλί της ζωής έδωσε ο Γκονζάλο Ράμος στο 90΄+4΄, ο οποίος με κεφαλιά από κοντά νίκησε τον Βικάριο κι έστειλε το Super Cup Ευρώπης να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.