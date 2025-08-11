Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στη νίκη της Λουγκάνο επί της Βασιλείας (3-1) και πόζαρε μπροστά από πανό που είχε την ελληνική σημαία και μήνυμα για τον ίδιο.

Ιδανικά άρχισε η νέα σεζόν για τον Γιώργο Κούτσια, που συνεχίζει να βρίσκεται στο ελβετικό πρωτάθλημα για χάρη της Λουγκάνο.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο νικηφόρο 3-1 της ομάδας του επί της Βασιλείας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετά το πέρας του αγώνα, ο Κούτσιας φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα πανό, στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μήνυμα «Είναι τρελός ο Γιώργαρος».

Αργότερα, φρόντισε να ποστάρει το στιγμιότυπο σε story στο Instagram, ευχαριστώντας τους φίλους του ελβετικού συλλόγου.