Γιώργος Κούτσιας: Πανό με την ελληνική σημαία για τον άσο της Λουγκάνο
Ιδανικά άρχισε η νέα σεζόν για τον Γιώργο Κούτσια, που συνεχίζει να βρίσκεται στο ελβετικό πρωτάθλημα για χάρη της Λουγκάνο.
Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο νικηφόρο 3-1 της ομάδας του επί της Βασιλείας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετά το πέρας του αγώνα, ο Κούτσιας φωτογραφήθηκε μπροστά από ένα πανό, στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μήνυμα «Είναι τρελός ο Γιώργαρος».
Αργότερα, φρόντισε να ποστάρει το στιγμιότυπο σε story στο Instagram, ευχαριστώντας τους φίλους του ελβετικού συλλόγου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.