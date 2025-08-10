Λούκας Φερέιρα: Εκλεισε στη Σαχτάρ με 10 εκατ. ευρώ ο στόχος του Ολυμπιακού
Ο φερόμενος στόχος του Ολυμπιακού, Λούκας Φερέιρα, θα έρθει στην Ευρώπη όπως όλα δείχνουν. Μόνο που προορισμός του θα είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ουκρανοί προσφέρουν 10 εκατ. ευρώ, συν 2.000.000 ευρώ μπόνους αν καταφέρουν να μπουν στους ομίλους του Champions League, ενώ η Σάο Πάολο θα διατηρεί και 10% από το ποσό πιθανής μεταπώλησης του παίκτη.
Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο παίκτη θα περάσει από ιατρικά την ερχόμενη Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παίκτη στη ρεβάνς του 0-0 με τους πράσινους.
🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk agree deal to sign Brazilian LW Lucas Ferreira (2006) from São Paulo, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
€10m fixed fee plus €2m add-ons if Shakhtar qualify to UCL, plus 10% sell-on clause.
Medical on Monday. pic.twitter.com/QdrMkStmFR
