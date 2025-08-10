Η Σαχτάρ Ντόνετσκ φαίνεται ότι θα καταφέρει να κάνει δικό της τον Λούκας Φερέιρα καθώς η πρότασή της ικανοποιεί την Σάο Πάολο!

Ο φερόμενος στόχος του Ολυμπιακού, Λούκας Φερέιρα, θα έρθει στην Ευρώπη όπως όλα δείχνουν. Μόνο που προορισμός του θα είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ουκρανοί προσφέρουν 10 εκατ. ευρώ, συν 2.000.000 ευρώ μπόνους αν καταφέρουν να μπουν στους ομίλους του Champions League, ενώ η Σάο Πάολο θα διατηρεί και 10% από το ποσό πιθανής μεταπώλησης του παίκτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο παίκτη θα περάσει από ιατρικά την ερχόμενη Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παίκτη στη ρεβάνς του 0-0 με τους πράσινους.