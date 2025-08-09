Ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει γερό μπάσιμο στη σεζόν και βρήκε το τρίτο του φετινό τέρμα, υπογράφοντας το τρίποντο της Κλαμπ Μπριζ απέναντι στη Σερκλ Μπριζ.

Το έχει πιάσει από εκεί που το... άφησε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά για την Μπριζ και πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο Τζόλης είχε γκολ και ασίστ στο βελγικό Super Cup, βρήκε ξανά δίχτυα στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στη Μέχελεν και δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό στο ντέρμπι της Βρύγης.

Tzolis | 🇧🇪 Club Brugge 2-0 Cercle Brugge



Greek winger scores for double leadpic.twitter.com/yWQKqKFqVi August 9, 2025

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Σερκλ Μπριζ εντός έδρας, με τον Έλληνα επιθετικό να «χτυπά» ξανά. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης εκτέλεσε υποδειγματικά από την καρδιά της περιοχής και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κλειδώνοντας το τρίποντο. Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Μπριζ μετράει έξι βαθμούς, ούσα στο -1 από την κορυφή.

