Τζόλης: «Φωτιά» ξανά ο Έλληνας εξτρέμ, βρήκε δίχτυα στη νίκη της Μπριζ στο ντέρμπι της πόλης
Το έχει πιάσει από εκεί που το... άφησε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά για την Μπριζ και πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.
Ο Τζόλης είχε γκολ και ασίστ στο βελγικό Super Cup, βρήκε ξανά δίχτυα στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στη Μέχελεν και δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό στο ντέρμπι της Βρύγης.
Tzolis | 🇧🇪 Club Brugge 2-0 Cercle Brugge
Greek winger scores for double leadpic.twitter.com/yWQKqKFqVi— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025
Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Σερκλ Μπριζ εντός έδρας, με τον Έλληνα επιθετικό να «χτυπά» ξανά. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης εκτέλεσε υποδειγματικά από την καρδιά της περιοχής και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κλειδώνοντας το τρίποντο. Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Μπριζ μετράει έξι βαθμούς, ούσα στο -1 από την κορυφή.
