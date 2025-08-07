Ο χούλιγκαν της Λέχια Γκντανσκ, Κάρολ Ναβρόφσκι, ορκίστηκε πρόεδρος της Πολωνίας: Η ανερχόμενη πορεία του (vids)

Διαβάστε πώς ο Κάρολ Ναβρόφσκι, από χούλιγκαν της Λέχια Γκντανσκ, έγινε πρόεδρος της Πολωνίας.

Από χούλιγκαν της Λέχια σε πρόεδρος της Πολωνίας και από τις φτωχογειτονιές του Γκντανσκ στο προεδρικό παλάτι της Βαρσοβίας. Αυτά είναι τα δύο άκρα στη ζωή του Κάρολ Ναβρόφσκι, ο οποίος χθες ορκίστηκε ως ανώτατος θεσμικός αξιωματούχος της χώρας, έχοντας κερδίσει τις εκλογές του Ιουνίου...

Με τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), επικράτησε σε διπλή αναμέτρηση με 50,89% του φιλελεύθερου Ράφαλ Τρζασκόφσκι, έχοντας αντιευρωπαϊκή ρητορική και μοιράζοντας την υπόσχεση πως η χώρα του θα έχει κυρίαρχο πολιτικό στίγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο χούλιγκαν Κάρολ Ναβρόφσκι

Ο Κάρολ Ναβρόφσκι γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1983 στο Γκντανσκ και δεν άργησε να ασχοληθεί με τη μεγάλη ομάδα της πόλης του, τη Λέχια. Μόνο που αυτό δεν έγινε με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά μέσω της συμμετοχής του στην ομάδα χούλιγκαν που υπήρχε στις κερκίδες της.

Κάτι που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας πως έχει λάβει μέρος σε οργανωμένα ραντεβού, όπως αυτό που είχε γίνει το 2009, όταν και απέναντί του είχε οπαδούς της Λεχ Πόζναν σε μία σύγκρουση 70 εναντίον 70, όπου διαδικτυακές μαρτυρίες αναφέρουν πως η ομάδα της Λέχια αποτελούνταν από άτομα που συνδέονταν με τον υπόκοσμο και τους νυχτερινούς χώρους διασκέδασης.

Πώς κλείστηκε η μάχη

Τις λεπτομέρειες για αυτό το ραντεβού τις αποκάλυψε ένα δημοσίευμα του «Onet», αναφέροντας πως όλα ξεκίνησαν από έναν αγώνα της Λεχ Πόζναν στο Γκντανσκ. Οι «Freak Boys», όπως είναι το όνομα των οπαδών της, έλαβαν στον δρόμο ένα τηλεφώνημα από αυτούς της Λέχια, όπου τους... προκαλούσαν σε ένα από τα συνηθισμένα ραντεβού.

Δέχθηκαν και η... συνάντηση κλείστηκε σε μία απομακρυσμένη περιοχή, μόνο που στην πλευρά των «Hooligans of the Free City» δεν ήταν μόνο οπαδοί. «Ήταν μέλη του υπόκοσμου και πορτιέρηδες της ντίσκο "Tri-City", μεταξύ των οποίων ήταν και ο Κάρολ Ναβρόφσκι, που δεν ήταν ευρέως γνωστός τότε. Οι οπαδοί της Λέχια κέρδισαν, αλλά αυτοί της Λεχ Πόζναν πάλεψαν για 7 ολόκληρα λεπτά», ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Δύο από τους συμμετέχοντες καταδικάστηκαν αργότερα για οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά, ενώ ένας άλλος για δολοφονία με μαχαίρι.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας στο TVN24, είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπάρχουν και χειρότερα, καθώς είχε πει: «Ρωτήστε τον τι είχε γίνει στον αγώνα με την Όντρα Οπόλε και τα όσα έκανε εκείνη την εποχή. Ήταν και αυτός ευγενής αγώνας;».

🇵🇱 Poland’s new president, Karol Nawrocki, is a Lechia Gdańsk supporter and was once apart of one of their hooligan groups.



👋 Welcome. pic.twitter.com/rhzMSp20b2 — Fanatics of Football (@footynews129) June 2, 2025

Η επαγγελματική πορεία και η ιδεολογία του

Ο Κάρολ Ναβρόφσκι, πάντως, είχε καταφέρει να συνδυάσει τη δράση του ως χούλιγκαν με την εξέλιξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ, όπου απέκτησε διδακτορικό το 2013 με ερευνητικό πεδίο την αντικομμουνιστική αντίσταση, ενώ από το 2017 έως το 2021 διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στο Γκντανσκ και στη συνέχεια ήταν επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης (IPN).

Χαρακτηρίζεται ως συντηρητικός, εθνικιστής και κατά των δικαιωμάτων LGBT. Έχει ταχθεί υπέρ της αυστηρής απαγόρευσης των αμβλώσεων, κατά του ευρώ και της ομοσπονδοποίησης της Ε.Ε., έχει προκρίνει στενή σχέση με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ενώ είναι υποστηρικτής της πυρηνικής ενέργειας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Πολωνία.

