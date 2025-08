Τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα στις τάξεις της Σέφιλντ Γουένστνεϊ, με τους ποδοσφαιριστές να ανακοινώνουν δημόσιο τον προβληματισμό τους σχετικά με την οικονομική κρίση του συλλόγου.

Κάθε άλλο παρά ομαλά θα ξεκινήσει η νέα σεζόν για την Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Η ομάδα της Championship περνάει σοβαρή οικονομική κρίση, κάτι που μπορεί να έχει και αγωνιστικό αντίκτυπο μερικά 24ωρα πριν την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας εξέδωσαν επίσημη δήλωση αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για ενδεχόμενη... αποχή εφόσον δεν επιλυθούν άμεσα τα ζητήματα πληρωμών που πλήττουν τον ιστορικό σύλλογο.

Μέσα στο 2025, τόσοι οι ίδιοι οι παίκτες όσο και μέλη του προσωπικού, αλλά και άλλων τμημάτων της Σέφιλντ, βίωσαν ουκ ολίγες φορές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκεται η διοίκηση και ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας Ντέτφον Τσανσιρί.

Η κατάσταση είναι... εκρηκτική και οι παίκτες αναμένεται να αποσυρθούν από το προγραμματισμένο φιλικό με την Μπέρνλι ως ένδειξη διαμαρτυρίας, παρά την προθυμία της τελευταίας να καλύψει τα έξοδα διαμονής της αντιπάλου της. Από την πλευρά τους, οι ποδοσφαιριστές της Σέφιλντ ζητούν την κατανόηση από μέρους των φιλάθλων υπογραμμίζοντας ότι με τη στάση τους στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων που επηρεάζει η οικονομική κρίση στην οποία φαίνεται ότι βυθίζεται η ομάδα.

Η Σέφιλντ παίζει στην έδρα της Λέστερ την ερχόμενη Κυριακή (10/8) και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως ο σύλλογος δεν κατορθώσει να κατέβει στο ματς λόγω των εξελίξεων, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

🦉 STATEMENT FROM THE PLAYERS OF SHEFFIELD WEDNESDAY



"As has been well publicised, players, coaching and club staff groups at the club have all been impacted by delayed and overdue payment of salaries.



This has been a worrying time for us as players but, whist we are often the… pic.twitter.com/3rXSBwlVFE