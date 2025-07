Όπως αποκάλυψε το πασίγνωστο μέσο, η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου στο Λας Βέγκας.

Βρισκόμαστε σχεδόν 10 μήνες πριν από την πρώτη σέντρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, το ερχόμενο καλοκαίρι και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου, εκεί που φυσικά φιλοδοξεί να βρεθεί και η Εθνική Ελλάδος.

Οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές χώρες αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή, στο κορυφαίο τουρνουά όσον αφορά το συγκεκριμένο άθλημα, ενώ το συγκεκριμένο Μουντιάλ θα είναι το πρώτο στην ιστορία, στο οποίο θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και όχι 32, όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Και μπορεί αρκετές εξ' αυτών να «κλείσουν» εισιτήριο μέσω των επερχόμενων προκριματικών φάσεων, ωστόσο η ημερομηνία της κλήρωσης για τη φάση των ομίλων έγινε γνωστή.

Όπως αναφέρει το ESPN, τα 48 μπαλάκια θα μπουν στην κληρωτίδα στις 5 Δεκεμβρίου, στο Λας Βέγκας, κάτι που σημαίνει πως η συγκεκριμένη πόλη θα φιλοξενήσει την τελετή για δεύτερη φορά, μετά το 1994. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν και αρχικά η διαδικασία είχε αποφασιστεί να διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο Shpere, που μπορεί να φιλοξενήσει έως 17.500 ανθρώπους, τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί, λόγω προγραμματισμένης συναυλίας.

