Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, στη Στουτγκάρδη είναι αισιόδοξοι πως θα κλείσουν τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια μέσα σε 1-2 εβδομάδες.

Στη Γερμανία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τη Στουτγκάρδη και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οι Σουηβοί αισιοδοξούν πως σύντομα θα βγει «λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του γερμανικού Sky Sport οι άνθρωποι του κλαμπ της Bundesliga φιλοδοξούν πως θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέσα στις επόμενες μία ή δύο εβδομάδες.

