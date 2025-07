Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα

Ο Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής Μουχάναντ Αλ-Λαϊλί, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα.

Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τη δολοφονία του Μουχάναντ Αλ-Λαϊλί, ενός βετεράνου ποδοσφαιριστή και αστέρα της ομάδας Αλ Μαγκάζι, μετά από τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που στόχευε στον καταυλισμό προσφύγων Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα, οπού διέμενε τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (30/06), όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε έναν πύραυλο που έπληξε το υπνοδωμάτιο του Μουχάναντ στον τρίτο όροφο μίας πολυκατοικίας.

Η επίθεση του προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγία στο κρανίο. Παρά τη πολυήμερη προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού, ο παίκτης τελικά υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Πέμπτης (03/07).

Ο Αλ-Λαϊλί φέρεται να είχε προσπαθήσει να εγκαταλείψει τη Γάζα για να επανενωθεί με τη σύζυγό του, η οποία είχε ταξιδέψει στη Νορβηγία για δουλειά λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ασφαλές πέρασμα και, δυστυχώς, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να συναντήσει τον νεογέννητο γιο του, ο οποίος γεννήθηκε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της σύρραξης.

Ο Μουχάναντ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις ακαδημίες της Αλ Μαγκάζι για να οδηγήσει τελικά την ανδρική ομάδα στην Παλαιστινιακή Πρέμιερ Λιγκ τη σεζόν 2016/2017.

Αργότερα μεταγράφηκε στην Σαμπάμπ Γιαμπάλια, όπου έπαιξε για δύο σεζόν και βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ της σεζόν 2018/2019.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Γάζα Σπορτς Κλαμπ, αλλά ένας τραυματισμός στον χιαστό σύνδεσμο τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. και εν τέλει επέστρεψε στη πρώτη του ομάδα την Αλ Μαγκάζι οπού και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η δολοφονία του Μουχάναντ ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των Παλαιστινίων αθλητών που έχουν σκοτωθεί εξαιτίας του πολέμου από τον Οκτώβριο του 2023 σε 585. Μεταξύ αυτών, 265 ήταν μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 585, εκ των οποίων οι 265 είναι “μάρτυρες της ποδοσφαιρικής οικογένειας”. Ο αριθμός των αθλητικών εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν από τις δυνάμεις κατοχής ανέρχεται σε 264 — οι 184 καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι 81 μερικώς. Από αυτές, 12 στάδια που κατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) καταστράφηκαν πλήρως από τους βομβαρδισμούς. Τα στάδια Yarmouk και Palestina στη Λωρίδα της Γάζας έχουν επίσης μετατραπεί σε καταφύγια για εκτοπισμένους», ανέφερε η Ομοσπονδία.

