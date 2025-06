Η επιθυμία του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως θα γίνει πραγματικότητα, καθώς ο «εκλεκτός» του Πορτογάλου, Ζόρζε Ζέσους, δέχθηκε να γίνει ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ.

Το «Footmercato» είχε αποκαλύψει πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο... πίεζε για την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς στο τιμόνι της Αλ Νασρ και η επιθμία του Πορτογάλου φαίνεται πως θα γίνει πραγματικότητα.

Σε επακόλουθο ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζεται πως ο Πορτογάλος τεχνικός δέχθηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Νασρ και απομένει μονάχα το οριστικό deal που θα κλειδώσει την πρόσληψή του στην ομάδα.

Ο πρώην προπονητής της Αλ Χιλάλ αποτελούσε τον εκλεκτό του Κριστιάνο Ρονάλντο που συμβούλεψε τη διοίκηση να επικεντρωθεί στην περίπτωσή του προκειμένου να αντικαταστήσει τον Στέφανο Πιόλι στην τεχνική ηγεσία.

