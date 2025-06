Σεμινάριο οπαδικής κουλτούρας παρέδωσαν οι «πιστοί» της Μπόντο Γκλιμτ, παίρνοντας απόσταση από τα... συνηθισμένα, θλιβερά μηνύματα στις περισσότερες κερκίδες του πλανήτη.

Άρπαξαν την ευκαιρία του Ιουνίου, του μήνα υπερηφάνειας για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, οι οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ και έστειλαν με εξαιρετικό τρόπο το δικό τους μήνυμα σε κάθε έναν που δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα και καταλήγει να τη μισεί.

Οι Νορβηγοί φίλαθλοι ετοίμασαν ένα πανέμορφο πανό με έναν ενήλικα που κρατά ένα μικρό παιδί βαμμένο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και το συνόδευσαν με τη λεζάντα: «Πρόσεχε ποιον μισείς, μπορεί να είναι κάποιος που αγαπάς». Έτσι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως στις περισσότερες κερκίδες του πλανήτη, πήραν θέση κατά της ομοφοβίας και χάραξαν τον δρόμο της αγάπης και της αποδοχής.

VIDEO | 🏳️‍🌈"Be careful who you hate — it could be someone you love"



📍FK Bodø/Glimt, Norway pic.twitter.com/0gzYihbF4D