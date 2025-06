Έγινε viral ο Μπονούτσι: Έκανε σκληρό τάκλιν σε ποδοσφαιρίστρια κατά την διάρκεια φιλανθρωπικού αγώνα

Ο θρύλος της Ιταλίας και της Γιουβέντους, Λεονάρντο Μπονούτσι, έγινε viral μετά από ένα βάναυσο τάκλιν στην πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Στεφ Χάουτον στο Soccer Aid.

Ο Μπονούτσι ήταν μέλος της ενδεκάδας του κόσμου που νίκησε την Αγγλία με 5-4 στον φιλανθρωπικό αγώνα Soccer Aid της Κυριακής (15/06) στο Ολντ Τράφορντ . Ο θρύλος της Ιταλίας μπορεί να κρέμασε τα παπούτσια μόλις πέρυσι, αλλά έδειξε ότι δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του.

Κάτι που απέδειξε κάνοντας ένα σκληρό τάκλιν στην πρώην αρχηγό της γυναικείας ομάδας της Αγγλίας, Στεφ Χόουτον. Αν και χρειάστηκε ένα λεπτό για να σηκωθεί από το χλοοτάπητα, η Χόουτον ήταν καλά και μπόρεσε να συνεχίσει να αγωνίζεται για το υπόλοιπο του αγώνα.

Το βίντεο της πρόκλησης έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άφησε πολλούς θαυμαστές άναυδους. Ο Μπονούτσι αντέδρασε γρήγορα μετά τον αγώνα, με τους δύο παίκτες να διατηρούν καλές σχέσεις παρά τη σύγκρουση. Ο πρώην αστέρας της Γιουβέντους δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τη λεζάντα: «Είναι ακόμα ζωντανή!!» Ο Χόουτον απάντησε με τις λέξεις «Ο δικός μου».

Bonucci Not about the Woke life 🤣🤣🤣#SoccerAid pic.twitter.com/CuQVwmL5RM