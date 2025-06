Σύμφωνα με δημοσιογράφο του «Athletic», ο Σιμόνε Ιντζάγκι επιθυμεί να φέρει τον Ενγκολό Καντέ στην Αλ Χιλάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Ενγκολό Καντέ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αλ Χιλάλ για πιθανό δανεισμό του από την Αλ Ιτιχάντ κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων. Δεν έχει γίνει ακόμα η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά είναι υπάρχει αισιοδοξία για την πραγματοποίηση της.

Η Αλ Χιλάλ είναι η μόνη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εκεί προκίθηκε κατακτώντας το Champions League της Ασίας το 2021.

Ο προπονητής της Αλ Χιλάλ, Σιμόνε Ιντζάγκι θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της ομάδας τον 34 χρόνο Γάλλο καθώς πιστεύει ότι θα έχει πολύ καλή χημεία με τους παίκτες της ομάδας. Τα αστέρια της ομάδας είναι οι: Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, Ρουμπέν Νέβες και ο πρώην συμπαίκτης του Καντέ στην Τσέλσι, Καλιντού Κουλιμπαλί.

Ο Καντέ εντάχθηκε στην Αλ Ιτιχάντ ως ελεύθερος από την Τσέλσι τον Ιούλιο του 2023. Αγωνίστηκε 81 φορές με την φανέλα της και αποτέλεσε σημαντικός παράγοντας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Χιλάλ ξεκινά το Παγκοσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις 18 Ιουνίου αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης.

