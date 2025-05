Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αξιολογεί τις προτάσεις που έχει στα χέρια του για την επόμενη μέρα, με την Αλ Νασρ να ελπίζει ακόμα σε... ανατροπή και την Αλ Χιλάλ σε δικό της colpo grosso.

Μπορεί το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media να μεταφράστηκε ως προαναγγελία διαζυγίου από την Αλ Νασρ, όμως φαίνεται πως η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ακόμα πιθανότητες για να τον πείσει να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Αυτή τη φορά ωστόσο υπάρχει σοβαρός εγχώριος ανταγωνισμός! Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το έγκυρο «Footmercato», το οποίο αποκαλύπτει πως ο 40χρονος αστέρας αξιολογεί δυο σοβαρές προτάσεις για να συνεχίσει την καριέρα του: Μια από την Αλ Νασρ και μια από την Αλ Χιλάλ!

Μετά την απόκτηση του Νεϊμάρ, η Αλ Χιλάλ θέλει να κάνει νέο «μπαμ» και να ντύσει τον Κριστιάνο στα χρώματα της ομάδας, ο οποίος εφόσον αποδεχτεί την πρόταση θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ.

Σαν ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας μάλιστα το ντεμπούτο του θα μπορούσε να συμβεί με αντίπαλο τη... Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων στις 18 Ιουνίου.

Το δημοσίευμα καταλήγει πάντως πως ο Κριστιάνο βρίσκεται ακόμα σε βαθιά περισυλλογή και ζυγίζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, καθώς προς το παρόν δεν έχει πάρει κάποια τελική απόφαση.

🚨🟡🔵🇵🇹 #SPL |



💰 Cristiano Ronaldo has an offer from Al Hilal and from Al-Nasrr.



❗️There’s on amount terms almost agreement but CR7’s hesitating a lot to stay. The proposal sent by Al-Nassr are closing the proposal asked by CR7.



👀 Everything’s open. He’s reflecting right… pic.twitter.com/mIpDfFeVdu