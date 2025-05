Γιόκερες για τα σενάρια περί Άρσεναλ: «Δεν ξέρω τίποτα, θα δούμε το καλοκαίρι!»

«Αινιγματικός» ήταν αναφορικά με τον μέλλον του ο Βίκτορ Γιόκερες, τονίζοντας πως τα πάντα μπορούν να συμβούν, ενώ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για ενδιαφέρον της Άρσεναλ.

Ύστερα από μια ονειρική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/5) με νταμπλ, ο Βίκτορ Γιόκερες μάλλον ετοιμάζεται για το νέο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σουηδός ήταν ξανά καθοριστικός για τη Σπόρτινγκ, αφού με δικό του γκολ (από το σημείο του πέναλτι) τα «Λιοντάρια» ισοφάρισαν την Μπενφίκα του Παυλίδη, και εν τέλει επικράτησαν 3-1 στην παράταση, σηκώνοντας το 18ο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Με το τέρμα αυτό ο Γιόκερες τελείωσε τη σεζόν με το ασύλληπτο νούμερο των 63 γκολ και 17 ασίστ σε 57 συμμετοχές με σύλλογο και Εθνική ομάδα. Και φυσικά, ρωτήθηκε για το μέλλον του και τα σενάρια περί Άρσεναλ, απαντώντας... αινιγματικά.

«Είναι αδύνατο να απαντήσω. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο ποδόσφαιρο. Ενδιαφέρον της Άρσεναλ; Δεν ξέρω τίποτα. Η προσοχή μου ήταν στα παιχνίδια. Αν οι αναφορές ήταν αληθείς... θα δούμε το καλοκαίρι!»

🚨 Viktor Gyökeres on his future: “It’s impossible to say, we never know what happens in football”.



“Arsenal links? I don’t know anything. My focus was on the games. If the links were true then… we will see this summer”. pic.twitter.com/xyl2RhWF0U