Ο Μάρκο Λιβάγια βρήκε δίχτυα με φανταστική εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Χάιντουκ στο πρωτάθλημα και κατά την αλλαγή του έκανε χειρονομία στους οπαδούς της Ριέκα.

Ο Μάρκο Λιβάγια άφησε το «στίγμα» του με τη φανέλα της ΑΕΚ για δυο λόγους. Αρχικά για το τεράστιο ταλέντο του αλλά και για τον... ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ο Κροάτης επιθετικός έκανε επίδειξη και των δύο στη νίκη της Χάινουκ επί της Ριέκα στο Σπλιτ με 2-1.

Στο 12ο λεπτό ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου άνοιξε το σκορ με φανταστική εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα και με το 21ο γκολ του στην τρέχουσα σεζόν έγινε ο πρώτος σκόρερ της Χάιντουκ στο πρωτάθλημα Κροατίας με 82 τέρματα σε 142 εμφανίσεις.

MARKO LIVAJA COLD AS ICE!!!



PANENKA! HAJDUK ARE STILL IN THE TITLE RACE!#HNL #HAJRJKpic.twitter.com/DchbuzeFZV