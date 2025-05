Οι φίλαθλοι της Αλ Νασρ δεν αντέχουν άλλο. Με την ομάδα του Ρονάλντο μακριά από τον τίτλο, οι οπαδοί τα χώνουν στον CR7!

Η υπομονή τελείωσε. Οι φίλαθλοι της Αλ Νασρ έχουν αρχίσει να στρέφονται εναντίον του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από μια ακόμα σεζόν χωρίς κανένα τρόπαιο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ υπέγραψε με την ομάδα το 2023, όμως η παρουσία του, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι σε επίπεδο marketing και προβολής , δεν έχει φέρει ... κούπες.

Η Αλ Νασρ έμεινε για ακόμη μμια χρονιά μακριά από τον τίτλο στη Saudi Pro League αφού μένουν ακόμα τρείς αγωνιστικές και η ομάδα του CR7 βρίσκεται στο -11 από την πρωτοπόρο Αλ- Ίτιχαντ, του Μπενζεμά. Ακόμη η ομάδα αποκλείστηκε από το AFC Champions League και δεν πήρε ούτε το Kings Cup.

Ν θυμίσουμε πως ο 40χρονος σούπερ σταρ έχει πάρει μόνο ένα Champions Cup Αραβίας και η ομάδα του έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2019. Τότε που στο τιμόνι της ομάδας ήταν ο Ρουί Βιτόρια.

Οι οπαδοί της ομάδας έχουν κατακλύσει το Χ με αναρτήσεις, ζητώντας από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να φύγει.

«Φύγε, σε παρακαλώ. Η Αλ Νασρ δεν σε θέλει», «Αδερφέ, κρατάς πίσω την ομάδα. Ήρθε η ώρα να αποσυρθείς. Ευχαριστούμε».

Go away please,AlNassr doesn't want you

"Bro you’re holding Al Nassr back"

"Please retire" 🙏

"AlNassr doesn't want you."



The fans have gone IN on CR7 pic.twitter.com/kh2F9ViX2i