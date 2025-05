Το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας Κ15 έκανε ο 14χρονος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο φορώντας στην πλάτη του το εμβληματικό «7» του πατέρα του!

Σπουδαία ημέρα για την οικογένεια του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν η σημερινή (13/05), καθώς ο 14χρονος γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας Κ15 στο διεθνές τουρνουά «Βλάτκο Μάρκοβιτς».

Ο Ρονάλντο Τζούνιορ, που αγωνίζεται επίσης στις ακαδημίες της Αλ Νασρ, κλήθηκε πρόσφατα στην εθνική και πλέον βαδίζει στα βήματα του πατέρα του, ο οποίος το 2001 είχε κάνει το δικό του ντεμπούτο με την Κ15 της χώρας.

Φόρεσε μάλιστα και το νούμερο «7», σήμα-κατατεθέν του πατέρα του, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ιαπωνία (νίκη με 4-1) για τη διοργάνωση που διεξάγεται στην Κροατία και όπου την Τετάρτη (14/05) η Πορτογαλία θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Κ15 της Ελλάδας.

